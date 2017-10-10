В Нефтегорском районе 59-летняя велосипедистка пострадала в ДТП

Во вторник, 10 октября, в Нефтегорском районе в ДТП пострадала велосипедистка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Днем 59-летняя женщина ехала на велосипеде по ул. Молодежной. По версии правоохранителей, она не убедилась в безопасности маневра, начала пересекать проезжую часть перед близко идущим транспортом и в результате столкнулась с Lada Priora под управлением 45-летней женщины. Автомобилистка затормозила, но избежать аварии не получилось.

Велосипедистка получила травмы, ее доставили в больницу.