В Нефтегорском районе 59-летняя велосипедистка пострадала в ДТП

Во вторник, 10 октября, в Нефтегорском районе в ДТП пострадала велосипедистка, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Днем 59-летняя женщина ехала на велосипеде по ул. Молодежной. По версии правоохранителей, она не убедилась в безопасности маневра, начала пересекать проезжую часть перед близко идущим транспортом и в результате столкнулась с Lada Priora под управлением 45-летней женщины. Автомобилистка затормозила, но избежать аварии не получилось.
Велосипедистка получила травмы, ее доставили в больницу.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил