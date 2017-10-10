Дмитрий Азаров: "Необходимо снизить "раздолье" теневой экономики во всех отраслях"

Во вторник, 10 октября, в правительстве Самарской области прошла региональная конференция по социальному партнерству в сфере предпринимательства. Участие в форуме приняли врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, члены профсоюзов, Союза работодателей, представители малого и среднего бизнеса.

В начале конференции Дмитрий Азаров нацелил присутствующих на конструктивный разговор и решение конкретных задач: "Считаю, что каждая встреча, на которую мы приглашаем большое количество людей, профессионалов в свое сфере, лидеров общественного мнения, руководителей, должна заканчиваться конкретным результатом. Мы не должны проводить мероприятия ради "галочки" — поговорили и разошлись. Надеюсь, это останется в прошлом, и на каждом таком мероприятии мы будем ставить задачи и в дальнейшем добиваться их решения".

Дмитрий Азаров напомнил, что мероприятие приурочено ко всемирному Дню действий "За достойный труд", который поддерживается 180 странами мира, в том числе Россией. Врио губернатора заверил: защита интересов людей труда, обеспечение их социальными гарантиями является абсолютным приоритетом для властей всех уровней. И напомнил, что президент России Владимир Путин в прошлогоднем Послании особое внимание уделил вопросам развития социального партнерства и предпринимательской инициативы как двух неразрывным компонентов.

"Люди рассчитывают, что им будут обеспечены широкие и равные возможности для самореализации, для воплощения в жизнь предпринимательских, творческих, гражданских инициатив, рассчитывают на уважение к себе, к своим правам, свободам, своему труду", — процитировал слова главы государства Дмитрий Азаров.

Он подчеркнул: за последние 20 лет в Самарской области сформирована система социального партнерства. В 1996 году была образована областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений, а в 2008-м они были созданы во всех муниципалитетах.

Вместе с тем не все вопросы комиссии способны решать. В первую очередь, глава региона обратил внимание на проблему создания комфортных условий труда и выплаты "белой" зарплаты. Дмитрий Азаров отметил, что это относится не к крупным предприятиям, а к предприятиям малого и среднего бизнеса, находящегося в тени.

По оценке экспертов, масштаб теневой экономики в регионе велик — до 28% трудоспособного населения занято в теневом секторе. В ряде секторов малого бизнеса доля теневой экономики доходит до 30-40%. По этой причине консолидированный бюджет региона ежегодно недополучает 23 млрд рублей.

"Эти предприниматели, которые не платят налоги, социальные отчисления, арендную плату за земельные участки не подвергаются никаким проверкам, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — У нас контролирующие органы идут на предприятия, которые имеют производственные помещения, офисы, где можно комфортно разместиться в кабинете, чайку попить, бумаги посмотреть. А тех, кто даже не пытается работать в сфере действующего законодательства, мы как будто не замечаем. На мой взгляд, это колоссальная проблема".

Дмитрий Азаров обратил внимание присутствующих на необходимость поддержки инициатив тех предприятий, которые работают в правовом поле.

"С теми, кто ведет себя иначе, мы в первую очередь должны разобраться, создавая условия для развития бизнеса в нашем регионе, бизнеса цивилизованного. Это позволит в том числе снизить "раздолье" теневой экономики во всех отраслях. Здесь, конечно, потребуются и стимулирующие меры со стороны власти, и снижение административных барьеров, которые у нас даже зачастую избыточны", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Глава региона обратил внимание, что это, прежде всего, качается строительной отрасли. Дмитрий Азаров констатировал: за последние годы время на выдачу разрешений на строительство, подключение к сетям не сократилось, а увеличилось.

"Мы чуть ли не единственный субъект Российской Федерации, где это произошло. У нас увеличилось количество действий, которые бизнес должен предпринять для того, чтобы получить разрешение на строительство. Коллеги, во всей стране обратный тренд. Вы знаете, какие достижения есть в соседних регионах, я надеюсь, вы об этом знаете? Здесь мы доработались до абсолютно обратной картины", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Во время совещания глава региона поручил врио министра строительства региона Александру Баландину до конца месяца представить предложения по организации выдачи разрешительных документов на строительство через многофункциональные центры.

Среди первоочередных задач Дмитрий Азаров обозначил легализацию трудовых отношений, обеспечение достойного уровня зарплат и благосостояния работающих граждан, в том числе, тех, кто вышел из трудоспособного возраста. Улучшение инвестиционного климата — также в числе приоритетов правительства, как и вопрос по повышению минимального размера оплаты труда.

"Президент России Владимир Владимирович Путин поставил задачу уровнять МРОТ и прожиточный минимум не позднее 1 января 2019 года, — обратил внимание Дмитрий Азаров. — Глава государства подчеркнул, что необходимо преодолеть ситуацию, когда минимально возможная заработная плата не покрывает даже базовые расходы граждан. И сегодня очень важно, чтобы работы по повышению минимального размера оплаты труда до величины прожиточного минимума трудоспособного населения шла с серьезной мобилизацией наших усилий", — сказал глава региона.

Он также заявил о возможном расширении форм областной поддержки развития предпринимательской инициативы, но только если они будут эффективны, а бизнес будет подходить к ведению своей деятельности социально ответственно.

"Правительство Самарской области о готово к конструктивному диалогу со всеми заинтересованными сторонами социального партнерства. Мы готовы корректировать в том числе региональное законодательство, но, безусловно, после внимательной оценки эффективности принимаемых решений и их последствий. Не всегда такие решения были просчитаны в предыдущий период, не все меры поддержки работают сегодня на благо развития Самарской области", — резюмировал врио губернатора.

Во время конференции прозвучали конкретные предложения по всем озвученным Дмитрием Азаровым направлениям, которые в итоге были оформлены в перечень поручений главы региона.