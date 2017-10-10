Самарцам, которые летом получали горячую воду с пониженной температурой, сделали перерасчет платежей

Потребителям, получавшим в период летней ремонтной кампании горячую воду с пониженной температурой, был сделан перерасчет платежей от "ЭнергосбыТ Плюс". Об этом сообщили в ОАО "Предприятие тепловых сетей".

В большинстве случаев компания делала корректировку без обращений со стороны потребителей.

В рамках летней ремонтной кампании 2017 года теплоэнергетики "Т Плюс" и "Предприятия тепловых сетей" в полтора раза увеличили объемы замены теплосетевых коммуникаций в регионе. Число плановых объектов перекладки возросло с 41 в 2016 году до 72 участков в 2017-м.

В период проведения масштабных ремонтных работ большое внимание уделялось качеству предоставления услуги горячего водоснабжения потребителей. Так, для горожан, проживающих рядом с участками перекладок, при наличии технической возможности была организована резервная схема подачи ГВС. Для этих нужд дополнительно задействовалось насосное оборудование, которое в прежние годы включалось лишь в отопительный период. На некоторых участках ремонтных работ были смонтированы временные трубопроводы, благодаря которым горячая вода поставлялась социально-значимым объектам и жилым домам в период проведения ремонтных работ.

Кроме того, благодаря использованию опрессовочных машин теплоэнергетики "Т Плюс Самара" и АО "Предприятие тепловых сетей" провели масштабные гидравлические испытания перед началом отопительного сезона в Самаре без ограничения подачи горячего водоснабжения.

Как сообщают в "ПТС", неизбежными в ходе ремонтных работ являются изменения гидравлического режима системы горячего водоснабжения, вызванные необходимыми технологическими переключениями, вводом и выводом из эксплуатации различного теплосетевого оборудования. Все это сказывалось на параметрах горячего водоснабжения, предоставляемого в период ремонтной кампании. Все поступающие обращения горожан рассматривались специалистами Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс".

"В тех случаях, когда отсутствовали технические условия сохранения необходимых параметров ГВС, наши специалисты выезжали на место, фиксировали отклонения по температуре горячей воды. По итогам этой работы мы произвели перерасчет для 15 тысяч клиентов компании", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Константин Дзюин.