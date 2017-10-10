В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом постоянного населения Самарской области за три года снизилась на 12,7%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Если в 2014 году впервые заболели туберкулезом 2224 человек, то в 2016 году — 1941 человек, то есть на 283 человека меньше.
Стойкая положительная динамика в снижении заболеваемости наблюдается и среди детей и подростков. Так, заболеваемость туберкулезом детей снизилась в Самарской области с 2014 года на 36,9%, подростков — на 31,8%. В 2014 году туберкулезом заболели 58 детей и 24 подростка, а в 2016 году — 39 детей и 16 подростков.
Пик заболеваемости туберкулезом (95,6 на 100 тыс. жителей) в регионе был зарегистрирован в 2013 году. Именно тогда министерство здравоохранения Самарской области приняло организационные решения, благодаря которым эпидемическая обстановка по туберкулезу стала улучшаться. Была проведена реорганизация противотуберкулезной службы региона. Небольшие диспансеры в городах области (Самара, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево) объединились в одно крупное учреждение — Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н. В. Постникова. Также был отработан алгоритм оказания противотуберкулезной помощи на территории всей Самарской области. Все это позволило обеспечить единый подход к лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом.
Объединение ресурсов и единый подход к профилактике, выявлению, диагностике, лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом, а также более активная работа с очагами туберкулезной инфекции, с лицами, контактными с больными туберкулезом, привело к улучшению эпидемической обстановки в регионе.
На эту ситуацию активно повлияла профилактическая работа: осмотры жителей региона, повышение профилактической направленности в работе врачей-фтизиатров Самарской области. С 2014 года регистрируется стабильно высокий охват населения профилактическими осмотрами с целью выявления туберкулеза. В 2014 году охват населения профосмотрами составил 82,5%, в 2015 и 2016 годах — 85,4%.
Положительная динамика развития эпидемической ситуации по туберкулезу в регионе регистрируется и в настоящее время: в 2017 году заболеваемость туберкулезом продолжает снижаться.
За девять месяцев 2017 года впервые заболели туберкулезом в Самарской области 1581 человек (заболеваемость туберкулезом составила 49,3 на 100 тыс. населения), а за девять месяцев 2016 года — 1892 человека (заболеваемость туберкулезом составляла 58,9 на 100 тыс. населения). Среди постоянных жителей региона за девять месяцев 2017 года впервые заболели туберкулезом 1214 человек (заболеваемость туберкулезом составила 37,9 на 100 тыс. населения), за девять месяцев 2016 года — 1486 человек (заболеваемость составляла 46,3 на 100 тыс. населения).
В Самарской области также продолжает снижаться смертность населения от туберкулеза. За восемь месяцев 2017 года смертность от туберкулеза составила 6,4 на 100 тыс. населения, за восемь месяцев 2016 года — 8,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения: в 2014 году смертность от туберкулеза составляла 11,9 на 100 тыс. населения.
Последние комментарии
На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!