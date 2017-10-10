В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость туберкулезом

Заболеваемость туберкулезом постоянного населения Самарской области за три года снизилась на 12,7%. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Если в 2014 году впервые заболели туберкулезом 2224 человек, то в 2016 году — 1941 человек, то есть на 283 человека меньше.

Стойкая положительная динамика в снижении заболеваемости наблюдается и среди детей и подростков. Так, заболеваемость туберкулезом детей снизилась в Самарской области с 2014 года на 36,9%, подростков — на 31,8%. В 2014 году туберкулезом заболели 58 детей и 24 подростка, а в 2016 году — 39 детей и 16 подростков.

Пик заболеваемости туберкулезом (95,6 на 100 тыс. жителей) в регионе был зарегистрирован в 2013 году. Именно тогда министерство здравоохранения Самарской области приняло организационные решения, благодаря которым эпидемическая обстановка по туберкулезу стала улучшаться. Была проведена реорганизация противотуберкулезной службы региона. Небольшие диспансеры в городах области (Самара, Чапаевск, Новокуйбышевск, Отрадный, Похвистнево) объединились в одно крупное учреждение — Самарский областной клинический противотуберкулезный диспансер имени Н. В. Постникова. Также был отработан алгоритм оказания противотуберкулезной помощи на территории всей Самарской области. Все это позволило обеспечить единый подход к лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом.

Объединение ресурсов и единый подход к профилактике, выявлению, диагностике, лечению и диспансерному наблюдению больных туберкулезом, а также более активная работа с очагами туберкулезной инфекции, с лицами, контактными с больными туберкулезом, привело к улучшению эпидемической обстановки в регионе.

На эту ситуацию активно повлияла профилактическая работа: осмотры жителей региона, повышение профилактической направленности в работе врачей-фтизиатров Самарской области. С 2014 года регистрируется стабильно высокий охват населения профилактическими осмотрами с целью выявления туберкулеза. В 2014 году охват населения профосмотрами составил 82,5%, в 2015 и 2016 годах — 85,4%.

Положительная динамика развития эпидемической ситуации по туберкулезу в регионе регистрируется и в настоящее время: в 2017 году заболеваемость туберкулезом продолжает снижаться.

За девять месяцев 2017 года впервые заболели туберкулезом в Самарской области 1581 человек (заболеваемость туберкулезом составила 49,3 на 100 тыс. населения), а за девять месяцев 2016 года — 1892 человека (заболеваемость туберкулезом составляла 58,9 на 100 тыс. населения). Среди постоянных жителей региона за девять месяцев 2017 года впервые заболели туберкулезом 1214 человек (заболеваемость туберкулезом составила 37,9 на 100 тыс. населения), за девять месяцев 2016 года — 1486 человек (заболеваемость составляла 46,3 на 100 тыс. населения).

В Самарской области также продолжает снижаться смертность населения от туберкулеза. За восемь месяцев 2017 года смертность от туберкулеза составила 6,4 на 100 тыс. населения, за восемь месяцев 2016 года — 8,5 на 100 тыс. населения. Для сравнения: в 2014 году смертность от туберкулеза составляла 11,9 на 100 тыс. населения.