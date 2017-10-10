В 2017 году за нарушение антитабачного закона Роспотребнадзор выписал штрафов более чем на 900 тыс. рублей

За девять месяцев 2017 года за различные нарушения требований закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" областное управление Роспотребнадзора вынесло 96 постановлений о штрафе на общую сумму 915 тыс. рублей.
В том числе 40 постановлений на граждан в сумме 40 тыс. руб., 33 - на должностных лиц в размере 245 тыс. руб. и 23 - в отношении юридических лиц на 630 тыс. рублей.
За нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах вынесено 30 постановлений в отношении граждан на сумму 16 тыс. рублей. За курение на детских площадках — три постановления на граждан в размере 6 тыс. рублей.
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения — 28 постановлений на сумму 460 тыс. руб., из них 16 на должностных лиц в размере 160 тыс. руб. и 12 - на юридических лиц в объеме 300 тыс. рублей.
За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями — 31 постановление на сумму 421 тыс. руб., в том числе на граждан — три постановления в размере 6 тыс. руб., на должностных лиц - 17 постановлений в объеме 85 тыс. руб. и 11 постановлений в отношении юридических лиц на 330 тыс. рублей.
За продажу несовершеннолетним табачной продукции или табачных изделий выписали четыре постановления в отношении продавцов на сумму 12 тыс. рублей.
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На Молодёжной уже одну построили...
Заведовать отделением (структурным подразделением медицинской организации), не имея стажа работы по специальности (с даты получения сертификата специалиста) не менее 5 лет нельзя. Это лицензионное требование, установленное Постановлением Правительства РФ. Нарушить это требование можно только в том случае, когда просто других специалистов совсем нет. Что хоть там за зарплата у врачей, что не могут даже на заведование отделением найти врачей, соответсвующих лицензионным требованиям? У заведующего отделением (речь не про рядового врача) выходит зарплата больше, чем МРОТ? А есть возможность платить заведующему отделением больше чем МРОТ? Чтобы Самарская область могла выполнять социальные обязательства перед населением? А то ведь нарушаются при организации медицинской помощи таким образом не только федеральные законы, но и Конституция РФ. В Самарской области, учитывая наличие столь мощного медицинского университета, имеется значителтный избыток врачей. Есть, конечно, и дефицит врачей. Но дефицит только таких врачей, которые согласны работать за зарплату равную 1 МРОТ/мес. Скворцова Вероника Игоревна утверждает "с пеной у рта", что средняя зарплата хоть и немного, но больше врача более 50000 рублей. Если предложить должность заведующего отделением ЦРБ с зарплатой 50 000 рублей и предоставлением благоустроенной квартиры любому желающему, то придется главному врачу ЦРБ серьезно подумать, чтобы выбрать самого лучшего кандидата из большого количества желающих трудиться на благо жителей села.
Хорошее дело. Дочь взяла на себя ответственность, забрав у мамы упавшее знамя. Так сказать, семейная преемственность
Это очень хорошая новость
Ну докатились! Это кому же так местечко приглянулось, главного врача Пироговки???? Так откровенно ,просто сняли!!!! Таких ВРАЧЕЙ как Кириллов Валерий Иванович не снимать надо,а помогать им !!!! Беспредел Самары!!!!!