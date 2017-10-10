В 2017 году за нарушение антитабачного закона Роспотребнадзор выписал штрафов более чем на 900 тыс. рублей

За девять месяцев 2017 года за различные нарушения требований закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" областное управление Роспотребнадзора вынесло 96 постановлений о штрафе на общую сумму 915 тыс. рублей.

В том числе 40 постановлений на граждан в сумме 40 тыс. руб., 33 - на должностных лиц в размере 245 тыс. руб. и 23 - в отношении юридических лиц на 630 тыс. рублей.

За нарушение запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах вынесено 30 постановлений в отношении граждан на сумму 16 тыс. рублей. За курение на детских площадках — три постановления на граждан в размере 6 тыс. рублей.

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозначающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его размещения — 28 постановлений на сумму 460 тыс. руб., из них 16 на должностных лиц в размере 160 тыс. руб. и 12 - на юридических лиц в объеме 300 тыс. рублей.

За несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями — 31 постановление на сумму 421 тыс. руб., в том числе на граждан — три постановления в размере 6 тыс. руб., на должностных лиц - 17 постановлений в объеме 85 тыс. руб. и 11 постановлений в отношении юридических лиц на 330 тыс. рублей.

За продажу несовершеннолетним табачной продукции или табачных изделий выписали четыре постановления в отношении продавцов на сумму 12 тыс. рублей.