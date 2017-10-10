Самарская спортсменка Анна Кукушкина взяла "бронзу" чемпионата Европы по роллер-спорту

В Италии состоялся чемпионат Европы по роллер-спорту (фристайл). Медаль соревнований завоевала спортсменка Самарской области.

Воспитанница самарской роллер-школы Best Trick Team Анна Кукушкина выиграла "бронзу" в дисциплине "слайды" среди женщин.

Всего сборная России завоевала семь золотых медалей, четыре серебряных и четыре "бронзы", что позволило россиянам занять неофициальное первое место в командном зачете, сообщает министерство спорта Самарской области.