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Самарская спортсменка Анна Кукушкина взяла "бронзу" чемпионата Европы по роллер-спорту

РИМ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Италии состоялся чемпионат Европы по роллер-спорту (фристайл). Медаль соревнований завоевала спортсменка Самарской области.

Воспитанница самарской роллер-школы Best Trick Team Анна Кукушкина выиграла "бронзу" в дисциплине "слайды" среди женщин.

Всего сборная России завоевала семь золотых медалей, четыре серебряных и четыре "бронзы", что позволило россиянам занять неофициальное первое место в командном зачете, сообщает министерство спорта Самарской области.

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