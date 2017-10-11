При пожаре в Куйбышевском районе спасен мужчина и эвакуировано 12 человек

Во вторник, 10 октября, в 12:26 в Центр управления в кризисных ситуациях поступила информация о пожаре в доме на ул. Липяговская в Куйбышевском районе, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горели домашние вещи на площади 7 кв. метров.

В тушении принимали участие семь человек, которые используя три единицы техники полностью ликвидировали пожар в 12:44.

В чрезвычайном ведомстве сообщили, что во время тушения пожарные спасли 33-летнего мужчину и эвакуировали из здания 12 человек.

Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.