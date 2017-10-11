Леонид Симановский: "Человеку хочется принести пользу тому региону, где он родился и вырос"

Со дня выборов депутатов в Государственную думу РФ седьмого созыва прошел год. О том, насколько активно продвигаются интересы Самарской области на федеральном уровне, Волга Ньюс рассказал заместитель председателя думского комитета по бюджетом и налогам Леонид Симановский.

Миллиарды для региона

— Как вы оцениваете участие Самарской области в федеральных программах? На какие объемы финансирования мы можем рассчитывать в будущем?

— Главная задача депутатов заключается, конечно, в том, чтобы принимать такие законы, которые бы обеспечивали возможность жить нормально по всей стране. Но, хорошо, давайте сначала поговорим о деньгах (смеется). За последний год, прошедший с выборов в новый состав Госдумы, регион получил серьезные средства на строительство школ. Программа, которую подготовило правительство страны и партия "Единая Россия", предусматривает выделение не менее 25 млрд руб. на возведение школ каждый год. Самарская область здесь в числе передовых — мы получили больше миллиарда рублей. Мы построили три новые школы и провели капремонт еще одной.

Например, 1 сентября этого года открывали новую школу в микрорайоне Южный город. Отмечу, что такой школы я еще не видел. Она рассчитана на 1500 учащихся, там есть шесть спортивных залов, бассейн. Интернет-технологии используются в каждой аудитории. Во всех предметных кабинетах — современное оборудование. Например, в классе по кулинарному делу есть все необходимое, начиная от кофе-машины и заканчивая посудомоечной машиной. Для этой школы отобраны лучшие преподаватели: на 82 места претендовало около 500 человек. Я думаю, мы и дальше будем строить такие школы. В следующем году реализация программы продолжится, и сейчас уже есть предварительное согласование, что губерния вновь будут в ней участвовать.

Еще один проект "Единой России" и правительства РФ, тоже с объемом финансирования на 25 млрд руб. — "Комфортная городская среда". Ее задача — благоустройство. По этому направлению в этом году Самара получила около 900 млн руб., Тольятти — 226 млн рублей. Деньги пошли на детские и спортивные площадки, устройство тротуаров, ограждений газонов, установку скамеек, урн, малых архитектурных форм и так далее. И мы считаем, что эта программа тоже должна продолжаться.

Сейчас работаем еще над одной программой, посвященной празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля на АвтоВАЗе. В рамках ее реализации планируется возведение в Тольятти целого ряда социально значимых объектов. Так, достигнута договоренность с главой "Газпрома" Алексеем Борисовичем Миллером, что в городе будет строиться новый спорткомплекс на Певческом поле. Также запланировано появление поликлиники на тысячу посещений в Автозаводском районе. Совместно с руководством Самарской области нам удалось убедить и Минфин, и правительство РФ о необходимости выделения федеральных средств в 2018 году на ее строительство.

Еще один значимый для региона объект — Фрунзенский мост. В этом году планировалось выделить на его строительство 400 млн руб., потом добавили еще 600 млн рублей. В итоге получился миллиард. Это, кстати, тоже результат совместной работы региона и депутатов. На завершение работ надо еще около двух миллиардов, и мы будем делать все, чтобы средства были выделены.

Вот мы сейчас говорим в основном о миллиардных суммах. Но мы же не только грандиозными проектами занимаемся. К примеру, по федеральной программе "Единой России" "Театры малых городов" новокуйбышевский театр "Спектр" получил 10 млн рублей. Вроде в масштабах страны — мелочь, но с другой стороны, а где небольшому театру взять такие деньги? И таких примеров масса.

— Понятно, деньги у региона будут. Теперь давайте поговорим о законах…

— А вот как раз законы, которые мы разрабатываем, и направлены на то, чтобы деньги в регионах были. Зачастую случалось так, что изменения в федеральных законах приводили к сокращению региональных бюджетов. Сейчас мы с правительством стараемся делать все, чтобы этого не было. Например, много было вопросов по консолидированным группам налогоплательщиков (КГН). Они создавались крупными компаниями, чтобы объединить прибыли и убытки и уплачивать налоги с общего финансового результата. Вроде бы полезное дело, однако компании стали уходить в регионы, где действуют сниженные ставки налога на прибыль. Это привело к законной, но крайне не выгодной для бюджета регионов оптимизации. Среди наиболее пострадавших регионов, не досчитавшихся миллиардов рублей налоговых сборов, была и Самарская область. В результате мы приняли закон, согласно которому нельзя создавать новые КГН. Более того, в уже существующие группы сегодня нельзя включать новые предприятия. Это пример того, что законодательная работа идет, хоть она может быть и не так заметна, как строительство мостов, школ и стадионов.

— Как вы считаете, за год сложилась единая команда самарских депутатов в Государственной думе?

— Да, работаем сообща. Именно такая задача перед нами изначально стояла. Недавно, например, вместе с Владимиром Владимировичем Бокком ездили в Тольятти, где провели прием граждан. Поскольку я работаю в бюджетном комитете, ко мне было много обращений. Евгений Александрович Серпер работает в комитете по транспорту и строительству. И выделение денег на ремонт и строительство самарских дорог происходит с его участием. Надежда Борисовна Колесникова входит в комитет по вопросам семьи, женщин и детей, где решаются все вопросы, связанные с нашими детскими садами, школами. Безусловно, по всем региональным вопросам у самарских депутатов есть консолидированная позиция.

Возвращение на родину

— С 2003 года вы несколько раз избирались в Государственную думу от Ханты-Мансийского автономного округа. А в прошлом году решили избираться от Самарской области. Почему вдруг?

— Любому человеку, наверное, хочется принести пользу тому региону, где он родился и вырос. А когда тебе уже не 30 лет (смеется), то все время хочется вернуться домой. Я вырос в Куйбышеве, здесь прошла моя молодость, здесь дослужился до заместителя управляющего треста "Куйбышевтрубопроводстрой", здесь начал заниматься бизнесом. Очень многое связывает меня с этим городом. Так что мое возвращение домой все-таки состоялось. Я не говорю сейчас, что где-то лучше, а где-то хуже. Очень трудно сравнивать эти два региона. Оба они входят в число самодостаточных субъектов РФ, а таковых в стране всего 13. Оба региона развитые, ну разве что в ХМАО добывается 54% всей российской нефти. А вообще и там, и здесь живут трудолюбивые люди, созданы нормальные условия, работают передовые губернаторы.

— Сравниваете нынешнюю Самару с тем Куйбышевом, в котором прошла ваша молодость?

— Самару сегодняшнюю сложно сравнить не то что с Куйбышевом, а даже с той Самарой, что была три-четыре года назад. В городе за последние годы развернулось масштабное строительство. Строятся спортивные комплексы, дороги, социальные учреждения. Самара стала одним из городов, где пройдут игры чемпионата мира по футболу. Только в этом году на возведение стадиона из федерального бюджета перечислено около 2 млрд рублей. Самара меняется, и меняется в лучшую сторону. Если сравнивать Самару нынешнюю и вчерашнюю с точки зрения социальной инфраструктуры, то нынешняя, безусловно, выигрывает.

А люди… Порядочность, доброта, трудолюбие — эти качества как были у моих земляков, так и остались. И молодежь растет хорошая: широкий кругозор, активная жизненная позиция, желание работать и делать карьеру.

— Теперь часто бываете в Самарской области?

— У депутатов Государственной думы раз в месяц проходит региональная неделя. Приезжаю каждый раз. Посещаю также Тольятти и Новокуйбышевск, который тоже считаю своим родным городом. Месяц назад был там на Дне города, где открывали стелу первому директору Куйбышевского завода синтетического спирта, Герою Социалистического Труда Анне Сергеевной Федотовой и Триумфальную арку на проспекте Победы. Должен признать: Новокуйбышевск тоже изменился до неузнаваемости.

Губерния будет дальше развиваться

— В конце сентября президент России принял заявление Николая Меркушкина об отставке. Чем вам запомнится Николай Иванович на посту губернатора? И что вы ждете от нового главы региона Дмитрия Азарова?

— Николай Иванович немало сделал для Самарской области. К примеру, физкультурно-оздоровительные комплексы построены практически в каждом городе и в районных центрах, а прежде на селе их не было. В регионе также заработали современные учреждения здравоохранения. Так, в Сызрани мы открыли поликлинику европейского уровня. В регионе развернулось масштабное строительство и ремонт дорог.

Что касается Дмитрия Игоревича Азарова, то он знает хорошо Самару, область. Он молодой, энергичный, опытный, работал в Совете Федерации, занимался местным самоуправлением. И я уверен, что он приложит все силы, чтобы губерния и дальше развивалась.