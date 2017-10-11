Под Самарой на трассе полностью выгорел микроавтобус

В среду, 11 октября, в 10:40, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании автомобиля на 1011 км трассы М-5, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел микроавтобус Ford Transit. Трое пожарных при помощи одной спецмашины затушили его в 10:54. Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания микроавтобуса и ущерб устанавливаются.