В среду, 11 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении временно исполняющим обязанности вице-губернатора — полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте РФ и правительства РФ Андрея Когтева.

Андрей Когтев стал полпредом губернатора при президенте РФ

Когтев известен в регионе как один из первых местных банкиров. В начале 2000-х он занимал посты полномочного представителя президента РФ в Самарской области и главного федерального инспектора по Самарской области.

Андрей Викторович Когтев родился 28 января 1962 года в Пензе. В 1984 г. окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, а 1998 г. Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". Служил в рядах Вооруженных сил СССР.

В 1983–1989 гг. работал в молодежных общественных организациях Куйбышевской области на разных должностях. В 1989–2000 гг. руководил рядом коммерческих банков (Волгоинкомбанк, Волго-Камский коммерческий банк, Газбанк). 1992–1996 гг. - президент регионального банковского союза "Большая Волга", 1996–1999 гг. - вице-президент Ассоциации российских банков.

В феврале 2000 был назначен и.о. полномочного представителя президента РФ в Самарской области, с июля 2000 - главный федеральный инспектор по Самарской области.

В 2006–2009 гг. представитель президента РФ в квалификационной коллегии судей Самарской области.

В 2006–2015 гг. работал в структурах "Росатома" и Минспорта РФ.

С 2015 занимал пост первого заместителя руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.