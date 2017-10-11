Андрей Когтев стал полпредом губернатора при президенте РФ

В среду, 11 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров подписал постановление о назначении временно исполняющим обязанности вице-губернатора — полномочного представителя губернатора Самарской области при президенте РФ и правительства РФ Андрея Когтева.
Когтев известен в регионе как один из первых местных банкиров. В начале 2000-х он занимал посты полномочного представителя президента РФ в Самарской области и главного федерального инспектора по Самарской области.
Андрей Викторович Когтев родился 28 января 1962 года в Пензе. В 1984 г. окончил юридический факультет Куйбышевского государственного университета, а 1998 г. Финансовую академию при правительстве РФ по специальности "Финансы и кредит". Служил в рядах Вооруженных сил СССР.
В 1983–1989 гг. работал в молодежных общественных организациях Куйбышевской области на разных должностях. В 1989–2000 гг. руководил рядом коммерческих банков (Волгоинкомбанк, Волго-Камский коммерческий банк, Газбанк). 1992–1996 гг. - президент регионального банковского союза "Большая Волга", 1996–1999 гг. - вице-президент Ассоциации российских банков.
В феврале 2000 был назначен и.о. полномочного представителя президента РФ в Самарской области, с июля 2000 - главный федеральный инспектор по Самарской области.
В 2006–2009 гг. представитель президента РФ в квалификационной коллегии судей Самарской области.
В 2006–2015 гг. работал в структурах "Росатома" и Минспорта РФ.
С 2015 занимал пост первого заместителя руководителя Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры.
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На фоне регулярного вынесения неправосудных актов, порой состоящих из бессвязных обрывков текстов различных несвязанных между собой дел, нарушение проведения процесса даже и не удивляет. Неправильное расположение символов госвласти во многих залах заседаний и тайное принятие решений под обзором видеокамер также говорит об отсутствии элементарного порядка и уважения к своей профессии.
Это радует! Господдержка культуры, это очень своевременно и показательно.
Это знаково! Новый прокурор готовит и укрепляет свою команду! Профессионально.
Это очень важно, особенно для Самары (Куйбышев)!
Цитата: "В продолжение встречи Евгений Шахматов рассказал, что в связи с присоединением Самарского государственного университета этот вуз потерял диссертационный совет. "Очень долго оформляются документы", - пояснил он". Небольшое уточнение. В Самарский университет вошли 7 диссертационных советов от СГАУ и 5 от СамГУ. В рамках объединенного вуза пока не восстановлена работа пяти диссоветов госунивера - идет оформление документов. Остальные продолжают работу.