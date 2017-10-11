В Самаре поздравили пожилых людей

В школе №93 областного центра на днях отметили День пожилого человека. На него пригласили ветеранов из четырех микрорайонов, расположенных вблизи этого учебного заведения. В числе организаторов праздника были районные и городские депутаты.

Еще в 1991 году на Генеральной ассамблее ООН было принято решение об учреждении Дня пожилого человека. Праздник в России прижился и стал народным.

К его организации в Промышленном районе привлекли общественные советы микрорайонов, чтобы как можно больше ветеранов узнали о празднике. И старшее поколение с удовольствием откликнулось на приглашение.

"Сейчас очень часто люди, живущие в одном подъезде, не знают, как зовут их соседей, — говорит управляющий микрорайоном "Загорка-3" Игорь Акимов. — И наша задача — проводить как можно больше совместных праздников, чтобы сблизить их, сдружить. День пожилого человека — один из поводов собраться всем вместе".

О роли личного общения говорил и депутат Александр Чернышев — один из организаторов праздника. "У нас в городе многие пожилые люди нуждаются во внимании и заботе. И в этот день нам особенно приятно находиться рядом с ними, дарить праздничное настроение, поддерживать. Замечаю, что их по-прежнему волнуют вопросы благоустройства дворов и детских площадок, общественный порядок и работа управляющих компаний. Их социальные интересы разнообразны. И мы, депутаты, стараемся во всем им помочь", — поделился мнением депутат.

В связи с погодными условиями местом действия была выбрана школа № 93. Для гостей организовали дружеское чаепитие и небольшой концерт художественной самодеятельности. Среди приглашенных был и заслуженный артист Российской Федерации Николай Егоров. Долгое время он был солистом прославленного ансамбля песни и пляски ПриВО.

"Я часто здесь выступаю с концертными номерами, не могу отказывать детям и учителям. Сейчас я в роли зрителя, любуюсь и наслаждаюсь художественным творчеством ребят. Есть среди них настоящие таланты", — похвалил школьников ветеран.