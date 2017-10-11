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В Самаре состоялся Фестиваль науки Как жители региона провести новогодние праздники? В Самаре поздравили пожилых людей Фонтан "Красное знамя" отремонтируют к ноябрю Южный мост планируют открыть на следующей неделе

Общество

В Самаре поздравили пожилых людей

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В школе №93 областного центра на днях отметили День пожилого человека. На него пригласили ветеранов из четырех микрорайонов, расположенных вблизи этого учебного заведения. В числе организаторов праздника были районные и городские депутаты.

Фото: Владимир Котмишев

Еще в 1991 году на Генеральной ассамблее ООН было принято решение об учреждении Дня пожилого человека. Праздник в России прижился и стал народным.

К его организации в Промышленном районе привлекли общественные советы микрорайонов, чтобы как можно больше ветеранов узнали о празднике. И старшее поколение с удовольствием откликнулось на приглашение.

"Сейчас очень часто люди, живущие в одном подъезде, не знают, как зовут их соседей, — говорит управляющий микрорайоном "Загорка-3" Игорь Акимов. — И наша задача — проводить как можно больше совместных праздников, чтобы сблизить их, сдружить. День пожилого человека — один из поводов собраться всем вместе".

О роли личного общения говорил и депутат Александр Чернышев — один из организаторов праздника. "У нас в городе многие пожилые люди нуждаются во внимании и заботе. И в этот день нам особенно приятно находиться рядом с ними, дарить праздничное настроение, поддерживать. Замечаю, что их по-прежнему волнуют вопросы благоустройства дворов и детских площадок, общественный порядок и работа управляющих компаний. Их социальные интересы разнообразны. И мы, депутаты, стараемся во всем им помочь", — поделился мнением депутат.

В связи с погодными условиями местом действия была выбрана школа № 93. Для гостей организовали дружеское чаепитие и небольшой концерт художественной самодеятельности. Среди приглашенных был и заслуженный артист Российской Федерации Николай Егоров. Долгое время он был солистом прославленного ансамбля песни и пляски ПриВО.

"Я часто здесь выступаю с концертными номерами, не могу отказывать детям и учителям. Сейчас я в роли зрителя, любуюсь и наслаждаюсь художественным творчеством ребят. Есть среди них настоящие таланты", — похвалил школьников ветеран.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Попова 09 октября 2017 16:15 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)

Татьяна Гугуева 09 октября 2017 09:09 В Самаре проходит Всероссийский фестиваль науки

Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

Ирина Кожевникова 04 октября 2017 15:25 На ул. Фрунзе из-за коммунальной аварии появилась яма на проезжей части

Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

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