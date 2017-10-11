В Самаре состоялся Фестиваль науки

Более 80 интерактивных экспозиций, порядка 30 лекций, около 400 участников-организаторов площадок, ведущие вузы Самары и Тольятти — таковы результаты работы Самарской центральной региональной площадки Всероссийского Фестиваля науки.
"Фестиваль такого масштаба мы еще никогда не проводили. Фестиваль науки может стать площадкой для демонстрации возможностей, точкой встречи партнеров и идей. Здесь могут рождаться новые проекты, что было бы полезно и для университета, и для города, и для региона", — подытожил заместитель руководителя рабочей группы Самарского университета по подготовке и проведению Фестиваля науки Алексей Аржанов.
В этом году Фестивалю науки уже удалось объединить лучшие научно-популярные проекты региона. Впервые для самарской публики организованы лекции с участием российского астрофизика Бориса Штерна и иностранного гостя — профессора университета Тюлейн штата Луизиана Уильяма Брумфилда. Впервые в рамках фестиваля реализована акция по раздельному сбору отходов при участии ГК "ЭкоВоз". Свои выставки и мастер-классы представили естественно-научные, технические и гуманитарные факультеты. Одинаковой популярностью у посетителей пользовались и роботы, и микроскопы, и химические опыты, и эксперименты психологов и социологов. Только в первый день работы выставки в библиотеке площадку посетили 22 самарских школы. Специально на фестиваль приезжали группы из Тольятти. Горожане приходили даже с грудными детьми.
По словам куратора площадок Фестиваля науки в Самарской областной универсальной научной библиотеке, заведующей отделом читальных залов Марины Якуниной, ожидания от мероприятия полностью оправдались: "Первый раз в фестивале участвовал СГИК, их площадка "Физика музыки" очень порадовала, это было необычно и неожиданно. Конечно, всех привлекали 3D-технологии и химическая лаборатория. Но больше всего меня поразила "Тропа выживания". Дети удивлялись, что человек может оказаться один в лесу, и было ценно узнать, как помочь себе в таких условиях".
Фестиваль науки в Самаре стал местом, где молодой ученый-астрофизик может выступить на одной сцене с Борисом Штерном, задать свои вопросы, проконсультироваться или получить совет. Где восьмиклассник презентует свое изобретение, а его сверстники вдохновляются его работой. Где профессор из другой страны показывает результаты своего многолетнего труда и рассказывает о русском культурном наследии так, что слушатели искренне благодарны за неоценимый вклад в сохранение российской культуры.
"А я благодарен всем, кто помогает мне в России. У меня здесь много друзей и часто они меня просто спасают, потому что работа тяжелая. Страна у вас большая, и нужно знать ее географию и историю.
Вы любите свою страну, это огромная культура — и культура вас объединяет", — резюмирует профессор Брумфилд.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Как будто это единичный случай! Вот удивили! Да это в каждой школе, которая мнит себя мало-мальски крутой, происходит! Лицей 135 проверьте!!!
Конец родному институту. Печально.