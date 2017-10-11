В Самаре состоялся Фестиваль науки

Более 80 интерактивных экспозиций, порядка 30 лекций, около 400 участников-организаторов площадок, ведущие вузы Самары и Тольятти — таковы результаты работы Самарской центральной региональной площадки Всероссийского Фестиваля науки.

"Фестиваль такого масштаба мы еще никогда не проводили. Фестиваль науки может стать площадкой для демонстрации возможностей, точкой встречи партнеров и идей. Здесь могут рождаться новые проекты, что было бы полезно и для университета, и для города, и для региона", — подытожил заместитель руководителя рабочей группы Самарского университета по подготовке и проведению Фестиваля науки Алексей Аржанов.

В этом году Фестивалю науки уже удалось объединить лучшие научно-популярные проекты региона. Впервые для самарской публики организованы лекции с участием российского астрофизика Бориса Штерна и иностранного гостя — профессора университета Тюлейн штата Луизиана Уильяма Брумфилда. Впервые в рамках фестиваля реализована акция по раздельному сбору отходов при участии ГК "ЭкоВоз". Свои выставки и мастер-классы представили естественно-научные, технические и гуманитарные факультеты. Одинаковой популярностью у посетителей пользовались и роботы, и микроскопы, и химические опыты, и эксперименты психологов и социологов. Только в первый день работы выставки в библиотеке площадку посетили 22 самарских школы. Специально на фестиваль приезжали группы из Тольятти. Горожане приходили даже с грудными детьми.

По словам куратора площадок Фестиваля науки в Самарской областной универсальной научной библиотеке, заведующей отделом читальных залов Марины Якуниной, ожидания от мероприятия полностью оправдались: "Первый раз в фестивале участвовал СГИК, их площадка "Физика музыки" очень порадовала, это было необычно и неожиданно. Конечно, всех привлекали 3D-технологии и химическая лаборатория. Но больше всего меня поразила "Тропа выживания". Дети удивлялись, что человек может оказаться один в лесу, и было ценно узнать, как помочь себе в таких условиях".

Фестиваль науки в Самаре стал местом, где молодой ученый-астрофизик может выступить на одной сцене с Борисом Штерном, задать свои вопросы, проконсультироваться или получить совет. Где восьмиклассник презентует свое изобретение, а его сверстники вдохновляются его работой. Где профессор из другой страны показывает результаты своего многолетнего труда и рассказывает о русском культурном наследии так, что слушатели искренне благодарны за неоценимый вклад в сохранение российской культуры.

"А я благодарен всем, кто помогает мне в России. У меня здесь много друзей и часто они меня просто спасают, потому что работа тяжелая. Страна у вас большая, и нужно знать ее географию и историю.

Вы любите свою страну, это огромная культура — и культура вас объединяет", — резюмирует профессор Брумфилд.