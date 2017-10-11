По развязке на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского пустили автобусы

В среду, 11 сентября, со второй половины дня возобновляется движение автобусных маршрутов №№ 1, 1к, 24, 34, 37, 41, 46, 67, 210, 240 по кольцевой развязке на пересечении Московского шоссе, улиц Гагарина и Луначарского, сообщает пресс-служба мэрии Самары.

Общественный транспорт будет работать в соответствии с ранее установленными схемами: №№ 1, 1к, 37, 46, 67 - в направлении "из города" - в прямом направлении по Московскому шоссе;

№№ 24, 34, 41 - в направлении "в город" - по ул. Гагарина и Московскому шоссе;

№№ 210, 240 - в обоих направлениях следуют по ул. Гагарина и Московскому шоссе.