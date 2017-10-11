Областное правительство не смогло вернуть землю из-под киоска "Роспечати"

В среду, 11 октября, состоялось рассмотрение кассационной жалобы министерства имущественных отношений Самарской области на решение по делу о возврате земельного участка, занимаемого киоском ОАО "Роспечать", установленного во 2-м квартале пос. Мехзавод в Красноглинском районе Самары.
Иск был подан год назад, но первая и вторая инстанции отказали в его удовлетворении, так как "Роспечать" заключила договор аренды земельного участка еще в 2000 г. и исправно вносила оговоренную арендную плату в городскую казну. Однако в 2015 г. земля перешла под управление областного правительства, которое и обратилось в суд. На основании того, что оплачивалось 5,6 кв. м, а киоск занимает почти 17 кв. м, истец потребовал взыскания разницы - 8,8 тыс. руб. и возврат земли.
Ответчик материальное требование удовлетворил, но сносить торговую точку, функционирующую 40 лет, не согласился.
Суд установил, что первоначально ОАО был предоставлен участок 5,6 кв. метра. Но в 2003–2005 гг., в соответствии с требованиями Целевой Комплексной Программы "Чистый город" во время проведения мероприятий по благоустройству территории и внешнего облика объектов торговли заявитель за счет собственных средств заменил старые киоски. Новый киоск с навесом в проекции уже имел площадь 16,6 кв. м, но местная власть по-прежнему предъявляла арендатору к оплате счета за меньшую площадь.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?