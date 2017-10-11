Областное правительство не смогло вернуть землю из-под киоска "Роспечати"

В среду, 11 октября, состоялось рассмотрение кассационной жалобы министерства имущественных отношений Самарской области на решение по делу о возврате земельного участка, занимаемого киоском ОАО "Роспечать", установленного во 2-м квартале пос. Мехзавод в Красноглинском районе Самары.

Иск был подан год назад, но первая и вторая инстанции отказали в его удовлетворении, так как "Роспечать" заключила договор аренды земельного участка еще в 2000 г. и исправно вносила оговоренную арендную плату в городскую казну. Однако в 2015 г. земля перешла под управление областного правительства, которое и обратилось в суд. На основании того, что оплачивалось 5,6 кв. м, а киоск занимает почти 17 кв. м, истец потребовал взыскания разницы - 8,8 тыс. руб. и возврат земли.

Ответчик материальное требование удовлетворил, но сносить торговую точку, функционирующую 40 лет, не согласился.

Суд установил, что первоначально ОАО был предоставлен участок 5,6 кв. метра. Но в 2003–2005 гг., в соответствии с требованиями Целевой Комплексной Программы "Чистый город" во время проведения мероприятий по благоустройству территории и внешнего облика объектов торговли заявитель за счет собственных средств заменил старые киоски. Новый киоск с навесом в проекции уже имел площадь 16,6 кв. м, но местная власть по-прежнему предъявляла арендатору к оплате счета за меньшую площадь.