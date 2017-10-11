На улице Стара-Загора посадили аллею Победы

В среду, 11 октября, Самара в очередной раз присоединилась к всероссийской акции "Дерево Победы". Аллея из 10 саженцев украсила сквер в Промышленном районе.

Меньше чем за час активисты высадили 4 каштана, 2 рябины и 4 тополя. Местом посадки стал сквер на ул. Стара-Загора, 139. "Эту улицу мы выбрали неслучайно, — рассказал депутат гордумы Александр Чернышев. — Она напоминает нам о событиях 140-летней давности, когда гласные городской думы передали воюющим болгарам знаменитое Самарское знамя".

Отношения между народами не прекращались и во время Великой Отечественной войны, когда в Самаре жил и работал будущий лидер Болгарии Георгий Димитров. "Некоторые страницы истории были незаслуженно забыты, а такие акции, как "Дерево Победы", помогают нам залечить эти раны", — считает Чернышев.

Одной улицей депутаты не ограничатся. Деревья будут высаживать и в других районах, но многое зависит от активности жителей, их желания включиться в работу.

Жители дома № 139 с удовольствием присоединились к акции. Среди них — пенсионеры Борис и Елена Мельниковы. "Такие акции очень нужны. Этот сквер находится прямо под нашими окнами, мы всегда здесь гуляем и любуемся деревьями. Этот уголочек района нам очень дорог", — говорит Елена Дмитриевна.

Пока супруга общалась с журналистами, Борис Мельников вместе с Александром Чернышевым высадили в сквере красавицу- рябину. Дерево выделяется ярко-красными гроздьями ягод и привязанной к стволу георгиевской ленточкой. "Мы назовем его деревом Мельникова", — предложил депутат.

"Я счастлив, что дожил до момента, когда у меня появилось собственное дерево победы", — улыбнувшись, ответил Мельников. Что такое военные действия, он знает не понаслышке. Будучи врачом, он прошел четыре вооруженных конфликта — в Польше, Венгрии, Чехословакии и на острове Даманский, где советские солдаты воевали с представителями КНР.