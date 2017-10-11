На улице Стара-Загора посадили аллею Победы

В среду, 11 октября, Самара в очередной раз присоединилась к всероссийской акции "Дерево Победы". Аллея из 10 саженцев украсила сквер в Промышленном районе.
Меньше чем за час активисты высадили 4 каштана, 2 рябины и 4 тополя. Местом посадки стал сквер на ул. Стара-Загора, 139. "Эту улицу мы выбрали неслучайно, — рассказал депутат гордумы Александр Чернышев. — Она напоминает нам о событиях 140-летней давности, когда гласные городской думы передали воюющим болгарам знаменитое Самарское знамя".
Отношения между народами не прекращались и во время Великой Отечественной войны, когда в Самаре жил и работал будущий лидер Болгарии Георгий Димитров. "Некоторые страницы истории были незаслуженно забыты, а такие акции, как "Дерево Победы", помогают нам залечить эти раны", — считает Чернышев.
Одной улицей депутаты не ограничатся. Деревья будут высаживать и в других районах, но многое зависит от активности жителей, их желания включиться в работу.
Жители дома № 139 с удовольствием присоединились к акции. Среди них — пенсионеры Борис и Елена Мельниковы. "Такие акции очень нужны. Этот сквер находится прямо под нашими окнами, мы всегда здесь гуляем и любуемся деревьями. Этот уголочек района нам очень дорог", — говорит Елена Дмитриевна.
Пока супруга общалась с журналистами, Борис Мельников вместе с Александром Чернышевым высадили в сквере красавицу- рябину. Дерево выделяется ярко-красными гроздьями ягод и привязанной к стволу георгиевской ленточкой. "Мы назовем его деревом Мельникова", — предложил депутат.
"Я счастлив, что дожил до момента, когда у меня появилось собственное дерево победы", — улыбнувшись, ответил Мельников. Что такое военные действия, он знает не понаслышке. Будучи врачом, он прошел четыре вооруженных конфликта — в Польше, Венгрии, Чехословакии и на острове Даманский, где советские солдаты воевали с представителями КНР.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.