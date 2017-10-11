В Самаре проходит акция "Дерево Победы"

В рамках проведения всероссийской акции "Дерево Победы" администрации внутригородских районов Самары осенью этого года планируют высадить порядка 900 деревьев в знаковых местах города и на придомовых территориях.

Во вторник, 10 октября, акция прошла в Советском районе. Для посадки липовой аллеи был выбран Парк Победы. Совместно с ветеранами и волонтерами из самарской школы № 28 в мероприятии приняли участие глава администрации Советского района, депутаты Совета депутатов Советского района, представители общественных организаций.

127 деревьев уже высажено в Самарском и Промышленном районах.

Наибольшее количество деревьев в рамках Всероссийской акции запланировано к посадке в Красноглинском районе — 197 саженцев.

Акция продлится до 15 ноября. В парках, скверах и дворах появятся молодые липы, акации, ели, каштаны, рябины, ивы и деревья других пород.