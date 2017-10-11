Ремонт площади имени Куйбышева завершат к 1 ноября

В среду, 11 ноября, глава Самары Олег Фурсов проинспектировал ход ремонтных работ пл. им. Куйбышева, Струковского сада, 4-ой очереди набережной. Объекты обновляются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ремонт площади имени Куйбышева приближается к завершению. Работы по укладке асфальта выполнены на 100%. Окончено благоустройство трех скверов: строители уложили новую плитку, привели в порядок пешеходные дорожки, вместо старых, сухих деревьев высажены новые, молодые. П

о окончанию всех ремонтных работ в скверах установят лавки и урны для комфортного отдыха граждан. Муниципальный контракт с подрядчиком истекает в декабре, но по словам строителей, работы по ремонту будут полностью завершены до 1 ноября.

Ремонт Струковского парка выполнен на 60%. На данном этапе завершены полностью инженерные работы: уложен и продлен трубопровод, силовой кабель, смонтирован автополив. Рулонный газон уложен на половине склонов сада. В стадии завершения также работы по замене бортового камня, устройства лестниц, наружного освещения.

На 4-й очереди набережной делегация осмотрела новый каскадный фонтан. У него полностью готова бетонная чаша, ведутся работы по монтажу гидравлического и электрического оборудования.

Также продолжаются работы по реконструкции берегоукрепления, строительству локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции, монтажу наружного освещения и электроснабжения, автополиву. Завершаются работы по прокладке инженерных сетей. Ремонт стелы Ладья выполнен на 90%.

"Работы на объектах идут в хорошем темпе. Площадь Куйбышева подрядчик обещает сдать в ноябре. Вместе с представителями общественности мы ее тщательно будем принимать. Что касается Струковского парка, то подрядчик увеличил количество рабочих. Теперь замечаний у нас к темпам работ нет. В целом я удовлетворен результатами хода ремонтных работ и принял решение выезжать с инспекцией на объекты каждую неделю", — прокомментировал Олег Фурсов.