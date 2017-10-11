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ЖКХ и благоустройство Общество

Ремонт площади имени Куйбышева завершат к 1 ноября

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 ноября, глава Самары Олег Фурсов проинспектировал ход ремонтных работ пл. им. Куйбышева, Струковского сада, 4-ой очереди набережной. Объекты обновляются в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Ремонт площади имени Куйбышева приближается к завершению. Работы по укладке асфальта выполнены на 100%. Окончено благоустройство трех скверов: строители уложили новую плитку, привели в порядок пешеходные дорожки, вместо старых, сухих деревьев высажены новые, молодые. П

о окончанию всех ремонтных работ в скверах установят лавки и урны для комфортного отдыха граждан. Муниципальный контракт с подрядчиком истекает в декабре, но по словам строителей, работы по ремонту будут полностью завершены до 1 ноября.

Ремонт Струковского парка выполнен на 60%. На данном этапе завершены полностью инженерные работы: уложен и продлен трубопровод, силовой кабель, смонтирован автополив. Рулонный газон уложен на половине склонов сада. В стадии завершения также работы по замене бортового камня, устройства лестниц, наружного освещения.

На 4-й очереди набережной делегация осмотрела новый каскадный фонтан. У него полностью готова бетонная чаша, ведутся работы по монтажу гидравлического и электрического оборудования.

Также продолжаются работы по реконструкции берегоукрепления, строительству локальных очистных сооружений и канализационной насосной станции, монтажу наружного освещения и электроснабжения, автополиву. Завершаются работы по прокладке инженерных сетей. Ремонт стелы Ладья выполнен на 90%.

"Работы на объектах идут в хорошем темпе. Площадь Куйбышева подрядчик обещает сдать в ноябре. Вместе с представителями общественности мы ее тщательно будем принимать. Что касается Струковского парка, то подрядчик увеличил количество рабочих. Теперь замечаний у нас к темпам работ нет. В целом я удовлетворен результатами хода ремонтных работ и принял решение выезжать с инспекцией на объекты каждую неделю", — прокомментировал Олег Фурсов.

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Последние комментарии

Анна Арутюнова 05 октября 2017 21:24 ФКР обязали исправить недостатки на 18 млн руб., допущенные подрядчиком при ремонте дома купца Афанасьева

Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.

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Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!

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В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

Ольга Учайкина 17 июля 2017 18:37 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

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