Дмитрий Азаров: "В Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь"

В среду, 11 октября, в тольяттинском УСК "Олимп" прошло торжественное открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), JuniorSkills и соревнований профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". С приветственным словом к каждому конкурсанту обратился врио губернатора Дмитрий Азаров.

Нынешний региональный чемпионат уже называют уникальным. Впервые подобные соревнования объединили сразу три чемпионата. В WorldSkills Russia свои умения покажут студенты вузов и ссузов с 16 до 22 лет, в направлении JuniorSkills ("эта "лига" существует лишь год) за победу и возможность представлять регион на федеральном уровне сразятся 110 школьников до 16 лет. А в 13 номинациях "Абилимпикс" покажут свои навыки люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 65 лет.

На открытые соревнования, которые пройдут на нескольких региональных площадках, приехало более 500 профессионалов из 11 регионов России. Медсестры и веб-дизайнеры, ландшафтные дизайнеры и каменщики, экономисты и электронщики, сварщики и специалисты по лечебной физкультуре, повара и ветврачи… Всего будет представлено 56 профессий.

Перед тем, как сказать напутственные слова участникам "тройного" чемпионата, врио губернатора Дмитрий Азаров обошел соревновательные площадки. Он, в частности, осмотрел, где будут соревноваться в компетенциях "Электроника", "Лабораторный химический анализ", "Дошкольное воспитание", "Ветеринария", "Поварское дело", пообщался с конкурсантами, волонтерами, членами жюри.

На площадке "Медицинский и социальный уход", например, глава региона поинтересовался у судей-экспертов, что необходимо сделать, чтобы молодежь шла учиться на медсестринское дело. "При опросах многие говорят, что нужна дополнительная мотивация", — пояснили члены судейской коллегии.

Уже со сцены глава региона поделился впечатлениями от увиденного и услышанного. "У меня была возможность поговорить с некоторыми участниками, а также членами жюри. Хочу сказать, что уровень вашего мастерства крайне высок", — сказал глава региона.

Отдельно он поприветствовал участников соревнований профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".

"Спасибо вам, что вы здесь, что демонстрируете свои таланты, свой профессионализм, силу духа и даете надежду многим и многим людям, которые смотрят на вас и набираются энергии", — сказал Дмитрий Азаров.

Стоит отметить, что соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проводятся в России только с 2014 года, а Самарская область присоединилась к движению в 2015 году. Проведено уже два национальных чемпионата: в первом сборная региона завоевала одну медаль, во втором — шесть. Неплохая тенденция.

Как отметил Дмитрий Азаров, все направления WorldSkills очень важны для страны. Повышение престижа рабочих специальностей, умение работать по новейшим международным стандартам качества, развитие профессионального образования — это приоритетные направления. Высокую оценку движению WorldSkills дал президент России Владимир Путин, напомнил Дмитрий Азаров.

"Такие чемпионаты — это, безусловно, не только престижные турниры. Они задают тон, ориентир для развития национальной системы образования на основе лучших мировых практик, помогают настраивать образовательные программы и профессиональные стандарты под запросы текущего дня, современной экономики", — процитировал главу государства Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул: Самарская область вошла в мировое движение в 2012 году, а уже в 2013-м Тольятти стал столицей первого национального чемпионата.

"И регион сразу уверенно заявил о себе как об активном участнике движения WorldSkills. Мы еще раз доказали, что в Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со светлой головой, золотыми руками, горячим сердцем, и, что важно для меня, связывающие свое будущее с Самарской областью", — акцентировал внимание глава региона.

Дмитрий Азаров призвал не останавливаться на достигнутом, внимательно следить за новыми стандартами подготовки кадров во всех отраслях экономики.

"Это дает нам возможность совершить качественный прорыв в уровне квалификации работников предприятий, решить проблему повышения производительности труда до мирового уровня. А такая задача безусловно стоит", — подчеркнул он.

В завершении Дмитрий Азаров напомнил, что победители регионального этапа будут защищать честь региона на федеральном уровне, и призвал всех мобилизовать знания, умения и навыки, не волноваться и делать свое дело. Также он назвал символичным, что открытие происходит в УСК "Олимп".

"Ведь каждому из вас предстоит штурмовать олимп, олимп профессионального мастерства. И на деле доказать, что в своей специальности настоящий мастер, ас", — резюмировал Дмитрий Азаров.

Красочная церемония открытия завершилась символическим фейерверком.

Напомним, региональный чемпионат продлится до 15 октября и пройдет на нескольких площадках — в Самаре, Сергиевске, Кинель-Черкассах, а также в УСК "Олимп" и технопарке высоких технологий "Жигулевская долина".