Дмитрий Азаров: "В Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь"

В среду, 11 октября, в тольяттинском УСК "Олимп" прошло торжественное открытие регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia), JuniorSkills и соревнований профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". С приветственным словом к каждому конкурсанту обратился врио губернатора Дмитрий Азаров.
Нынешний региональный чемпионат уже называют уникальным. Впервые подобные соревнования объединили сразу три чемпионата. В WorldSkills Russia свои умения покажут студенты вузов и ссузов с 16 до 22 лет, в направлении JuniorSkills ("эта "лига" существует лишь год) за победу и возможность представлять регион на федеральном уровне сразятся 110 школьников до 16 лет. А в 13 номинациях "Абилимпикс" покажут свои навыки люди с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 65 лет.
На открытые соревнования, которые пройдут на нескольких региональных площадках, приехало более 500 профессионалов из 11 регионов России. Медсестры и веб-дизайнеры, ландшафтные дизайнеры и каменщики, экономисты и электронщики, сварщики и специалисты по лечебной физкультуре, повара и ветврачи… Всего будет представлено 56 профессий.
Перед тем, как сказать напутственные слова участникам "тройного" чемпионата, врио губернатора Дмитрий Азаров обошел соревновательные площадки. Он, в частности, осмотрел, где будут соревноваться в компетенциях "Электроника", "Лабораторный химический анализ", "Дошкольное воспитание", "Ветеринария", "Поварское дело", пообщался с конкурсантами, волонтерами, членами жюри.
На площадке "Медицинский и социальный уход", например, глава региона поинтересовался у судей-экспертов, что необходимо сделать, чтобы молодежь шла учиться на медсестринское дело. "При опросах многие говорят, что нужна дополнительная мотивация", — пояснили члены судейской коллегии.
Уже со сцены глава региона поделился впечатлениями от увиденного и услышанного. "У меня была возможность поговорить с некоторыми участниками, а также членами жюри. Хочу сказать, что уровень вашего мастерства крайне высок", — сказал глава региона.
Отдельно он поприветствовал участников соревнований профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс".
"Спасибо вам, что вы здесь, что демонстрируете свои таланты, свой профессионализм, силу духа и даете надежду многим и многим людям, которые смотрят на вас и набираются энергии", — сказал Дмитрий Азаров.
Стоит отметить, что соревнования для лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" проводятся в России только с 2014 года, а Самарская область присоединилась к движению в 2015 году. Проведено уже два национальных чемпионата: в первом сборная региона завоевала одну медаль, во втором — шесть. Неплохая тенденция.
Как отметил Дмитрий Азаров, все направления WorldSkills очень важны для страны. Повышение престижа рабочих специальностей, умение работать по новейшим международным стандартам качества, развитие профессионального образования — это приоритетные направления. Высокую оценку движению WorldSkills дал президент России Владимир Путин, напомнил Дмитрий Азаров.
"Такие чемпионаты — это, безусловно, не только престижные турниры. Они задают тон, ориентир для развития национальной системы образования на основе лучших мировых практик, помогают настраивать образовательные программы и профессиональные стандарты под запросы текущего дня, современной экономики", — процитировал главу государства Дмитрий Азаров.
Глава региона подчеркнул: Самарская область вошла в мировое движение в 2012 году, а уже в 2013-м Тольятти стал столицей первого национального чемпионата.
"И регион сразу уверенно заявил о себе как об активном участнике движения WorldSkills. Мы еще раз доказали, что в Самарской области живет, учится и трудится по-настоящему талантливая молодежь. Это люди со светлой головой, золотыми руками, горячим сердцем, и, что важно для меня, связывающие свое будущее с Самарской областью", — акцентировал внимание глава региона.
Дмитрий Азаров призвал не останавливаться на достигнутом, внимательно следить за новыми стандартами подготовки кадров во всех отраслях экономики.
"Это дает нам возможность совершить качественный прорыв в уровне квалификации работников предприятий, решить проблему повышения производительности труда до мирового уровня. А такая задача безусловно стоит", — подчеркнул он.
В завершении Дмитрий Азаров напомнил, что победители регионального этапа будут защищать честь региона на федеральном уровне, и призвал всех мобилизовать знания, умения и навыки, не волноваться и делать свое дело. Также он назвал символичным, что открытие происходит в УСК "Олимп".
"Ведь каждому из вас предстоит штурмовать олимп, олимп профессионального мастерства. И на деле доказать, что в своей специальности настоящий мастер, ас", — резюмировал Дмитрий Азаров.
Красочная церемония открытия завершилась символическим фейерверком.
Напомним, региональный чемпионат продлится до 15 октября и пройдет на нескольких площадках — в Самаре, Сергиевске, Кинель-Черкассах, а также в УСК "Олимп" и технопарке высоких технологий "Жигулевская долина".
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.