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ДТП Происшествия

Под Сызранью пострадали две пассажирки автобуса, столкнувшегося с трактором

СЫЗРАНЬ. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 октября, в Сызранском районе произошло ДТП с участием 54-летнего водителя автобуса Volkswagen, который примерно в 10:15 ехал по автодороге М-5 "Урал" со стороны города Сызрань в направлении поселка Новоспасское Ульяновской области, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, на 868 км трассы, при совершении маневра "обгон", водитель автобуса выехал на полосу встречного движения в нарушение требований дорожной разметки, в результате чего столкнулся с трактором "Беларусь" под управлением 59-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении и приступил к выполнению маневра "поворот налево". После столкновения трактор опрокинулся.

Как сообщили в областной полиции, в результате ДТП пострадали две женщины, одной из которых около 56 лет, а второй примерно 45, которые находились в салоне автобуса.

Пострадавшие были госпитализированы в Сызранскую ЦГБ. По факту ДТП проводится проверка.

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