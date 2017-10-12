Из-за тумана приостановлены перевозки по Волге

Утром в четверг, 12 октября, из-за сильного тумана приостановлена навигация на Волге в районе Самары. Об этом сообщили в Самарском речном пассажирском предприятии.

В компании, осуществляющей пассажирские перевозки по пригородным маршрутам, сообщили, что решение о возобновлении рейсов будет приниматься по фактической погоде.