В Тольятти мужчина, собиравший пиротехническое устройство, лишился пальцев

В среду, 11 октября, около семи часов вечера по предварительным данным в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти понадобилась помощь мужчине, в руках которого взорвалось самодельное пиротехническое устройство, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.
В результате мужчина получил контузию и травмы, в частности ему оторвало фаланги пальцев рук.
После случившегося потерпевший поступил в одну из городских больниц. Информация о его травмах и состоянии уточняется.
Предположительно во время взрыва в квартире находилась женщина с полуторагодовалым ребенком. Данных о том, что они пострадали нет.
Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат