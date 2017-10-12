В Тольятти мужчина, собиравший пиротехническое устройство, лишился пальцев

В среду, 11 октября, около семи часов вечера по предварительным данным в одной из квартир в Комсомольском районе Тольятти понадобилась помощь мужчине, в руках которого взорвалось самодельное пиротехническое устройство, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

В результате мужчина получил контузию и травмы, в частности ему оторвало фаланги пальцев рук.

После случившегося потерпевший поступил в одну из городских больниц. Информация о его травмах и состоянии уточняется.

Предположительно во время взрыва в квартире находилась женщина с полуторагодовалым ребенком. Данных о том, что они пострадали нет.

Другие обстоятельства случившегося устанавливаются.