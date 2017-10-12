В Самаре закроют железнодорожный переезд в Крутых ключах

В пятницу, 13 октября, с 08:00 по причине несоблюдения технических условий в Самаре закроется железнодорожный переезд, который расположен в месте пересечения ул. Мира и железной дороги участка Козелковская–Водинская в микрорайоне Крутые ключи, сообщает Куйбышевская железная дорога.

Железнодорожники обращают внимание автомобилистов на необходимость заранее планировать маршрут следования, учитывать данные обстоятельства и использовать объездные пути.