В ТГУ прошел день донора

В среду, 11 октября, в Тольяттинском государственном университете в рамках ежегодной городской добровольческой акции "Осенняя неделя Добра" состоялась акция по сдаче донорской крови "Капля жизни".
Поучаствовать в добровольческой акции были приглашены все жители города.
Выездная бригада Тольяттинской областной станции переливания крови развернула свою деятельность в главном корпусе ТГУ. Будущим донорам предлагалось заполнить специальную анкету, пройти обследование у врача и лаборанта и, если все физические показатели это позволяли, сдать кровь.
Самыми активными добровольцами, конечно же, оказались студенты и преподаватели университета, который уже не в первый раз выступает организатором подобных донорских акций. Несколько раз в год в стенах университета проходят открытые дни донора, призванные привлечь внимание общественности, и в первую очередь внимание молодых людей, к важности и актуальности донорства, к постоянной потребности медицинских учреждений в донорской крови и ее компонентах.
Совершить благородный поступок и поделиться своей кровью в этот день смогли 52 донора.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?