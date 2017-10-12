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Общество

В ТГУ прошел день донора

ТОЛЬЯТТИ. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 11 октября, в Тольяттинском государственном университете в рамках ежегодной городской добровольческой акции "Осенняя неделя Добра" состоялась акция по сдаче донорской крови "Капля жизни".

Поучаствовать в добровольческой акции были приглашены все жители города.

Выездная бригада Тольяттинской областной станции переливания крови развернула свою деятельность в главном корпусе ТГУ. Будущим донорам предлагалось заполнить специальную анкету, пройти обследование у врача и лаборанта и, если все физические показатели это позволяли, сдать кровь.

Самыми активными добровольцами, конечно же, оказались студенты и преподаватели университета, который уже не в первый раз выступает организатором подобных донорских акций. Несколько раз в год в стенах университета проходят открытые дни донора, призванные привлечь внимание общественности, и в первую очередь внимание молодых людей, к важности и актуальности донорства, к постоянной потребности медицинских учреждений в донорской крови и ее компонентах.

Совершить благородный поступок и поделиться своей кровью в этот день смогли 52 донора.

Гид потребителя

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Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!

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