В Самаре девушка-подросток на легковушке выехала на тротуар и сбила школьницу

В среду, 11 октября, в Самаре 17-летняя девушка на ВАЗ-2107 сбила 9-летнюю школьницу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным, примерно в 14:45 несовершеннолетняя автоледи ехала по ул. Белорусской со стороны ул. Обувная в направлении п. Гранный. Напротив дома № 112 по ул. Белорусская она выехала на тротуар и сбила девятилетнюю девочку, которая после ДТП была госпитализирована.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил