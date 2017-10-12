В Самаре девушка-подросток на легковушке выехала на тротуар и сбила школьницу

В среду, 11 октября, в Самаре 17-летняя девушка на ВАЗ-2107 сбила 9-летнюю школьницу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, примерно в 14:45 несовершеннолетняя автоледи ехала по ул. Белорусской со стороны ул. Обувная в направлении п. Гранный. Напротив дома № 112 по ул. Белорусская она выехала на тротуар и сбила девятилетнюю девочку, которая после ДТП была госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.