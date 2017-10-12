16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре девушка-подросток на легковушке выехала на тротуар и сбила школьницу Трагедия на трассе Тольятти - Ягодное могла произойти по вине водителя Hyundai При ДТП на трассе Тольятти - Ягодное один человек погиб и один пострадал На ул. Мичурина в Самаре пожилой водитель насмерть сбил женщину на переходе ДТП с Lada Granta и "Газелью" на Московском шоссе у гипермаркета Castorama повлекло трагедию

ДТП Происшествия

В Самаре девушка-подросток на легковушке выехала на тротуар и сбила школьницу

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 227
Версия для печати

В среду, 11 октября, в Самаре 17-летняя девушка на ВАЗ-2107 сбила 9-летнюю школьницу, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным, примерно в 14:45 несовершеннолетняя автоледи ехала по ул. Белорусской со стороны ул. Обувная в направлении п. Гранный. Напротив дома № 112 по ул. Белорусская она выехала на тротуар и сбила девятилетнюю девочку, которая после ДТП была госпитализирована.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Каньшин 05 октября 2017 06:28 Под Новокуйбышевском под колесами иномарки погиб пешеход

Урод,проблемы создал водителю...

Вася Пупков 27 сентября 2017 18:38 В Самаре на ул. Сергея Лазо нетрезвый водитель Lada Priora насмерть сбил пешехода

Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые

Факир Кукуев 10 сентября 2017 14:36 В Самаре на пересечении улиц Куйбышева и Шостаковича Lada Priora врезалась в столб, водитель погиб

Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.

Мой Мотоблок 29 августа 2017 14:51 В Клявлинском районе легковушка въехала в мотоблок с двумя подростками, один из них погиб

По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.

Светлана Петрова 06 августа 2017 06:16 УАЗ "Патриот" задавил ребенка на пр. Масленникова в Самаре

в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил

Фото на сайте

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Сергиевском районе в аварию попал автобус, 15 человек доставлены в больницу

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

В Самаре на оживленной трассе в открытый колодец провалились две машины

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

На выезде из Жигулевска КамАЗ со щебнем перевернулся на "шестерку", пострадали трое

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5