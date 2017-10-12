В Тольятти большинство фигурантов дела о страховых мошенничествах амнистированы или оправданы судом

Две трети обвиняемых из 22 фигурантов, проходивших по делу преступной группы Анкудимова, специализировавшихся на страховых мошенничествах, амнистированы или оправданы судом Автозаводского района Тольятти, пишет "Самарское обозрение". Реальные сроки получили лишь семеро организаторов, при этом в двух эпизодах суд вообще не нашел состава преступления.

Группа лиц, причастных к совершению страховых мошенничеств при регистрации фиктивных угонов, была задержана полицией летом 2015 года. Среди них были как предполагаемые организаторы транспортировки иномарок в республики Средней Азии, так и владельцы машин, получавшие страховое возмещение в результате мошеннических махинаций. Организаторами преступных схем следствие позднее признало ранее судимого тольяттинца Александра Анкудимова (он же Агдам), уроженца Таджикистана Рустама Маликова и тольяттинского бизнесмена Максима Рузанова. Еще пятеро тольяттинцев — Дмитрий Зубков, Глеб Подковальников, Илья Рожков и ранее судимые Алексей Купцов и Андрей Седов — перегоняли машины и подбирали заемщиков для оформления на них автокредитов и договоров страхования. Часть угонов совершалась в других городах — Санкт-Петербурге, Саратове, Москве.

Перед перегоном в Среднюю Азию иномарки переделывали в так называемые машины-"двойники" или подгоняли под документы автомобилей, разбившихся в аварии и не подлежащих восстановлению. Иномарки гнали караваном по несколько штук, Рустам Маликов при перегонах иногда пользовался фальшивым удостоверением сотрудника полиции. Принимающей стороной на территории Таджикистана был некий Шариф Мирпоччев.

Особый интерес правоохранителей вызывали автовладельцы, заказывавшие фиктивные угоны с целью получения страховой премии. Их привлекли за заведомо ложный донос и мошенничество при получении выплат. Так, свидетелем по делу Анкудимова проходил руководитель группы компаний "Серебряная молния" Гаик Ягутян, которого сейчас тоже судят за мошенничество в сфере ЖКХ. Ягутян давал показания по поводу хищения в ноябре 2013 г. автомобиля Lexus GS250, собственником которого является соучредитель сразу нескольких "Серебряных молний" Руслан Нигаматзянов, лицо из окружения застреленного в 2006 г. авторитета Игоря Ильченко (он же Игривый). Нигаматзянов ранее входил в число учредителей Тольяттинской городской общественной организации по защите прав потребителей вместе со смотрящим по Тольятти Сергеем Урумовым (он же Грек). Нигаматзянова называют фактическим собственником УК "Тольятти Сервис", бывший руководитель которой, Сергей Крупенко, тоже попал в круг обвиняемых по делу о фиктивных угонах, как и совладелец одного из ООО "Серебряная молния" Максим Рузанов.

За фиктивный угон джипа Lexus LX570 2013 года выпуска пострадал и самарец Дмитрий Павлов по прозвищу Фигура, который отбывал вместе с Анкудимовым наказание в тольяттинской ИК-29. В 2014 г. Павлов оказался в числе собственников входящего в холдинг "Кваттрон" Алексея Солдатова ООО "Строительная самарская объединенная корпорация" (ООО "Строй-С.О.К.").

В обвиняемые также попали начальник службы безопасности ООО "Финтрастстрой" Евгений Степнов, руководитель федерации бокса Шигонского района Владимир Романов, бывший директор Безенчукского кукурузо-калибровочного завода Вадим Федоряк и другие бизнесмены средней руки.

В самом начале расследования дела круг подозреваемых был шире. В качестве организатора преступных схем ряд свидетелей называли уроженца Литвы Витауто Кваселиса (Квасялиса), однако доказательств его причастности к фиктивным угонам правоохранители не нашли. Более 10 лет назад Кваселис привлекался за хищения товарных автомобилей с ВАЗа и даже получил небольшой срок в колонии-поселении, но основная часть обвинений в его адрес развалилась в суде. На допросах по делу группы Анкудимова упоминалось имя бывшего смотрящего по Новокуйбышевску Сергея Небрата (он же Бродяга), убитого в 2014 г., который также сидел вместе с Анкудимовьм в ИК-29. Небрат якобы имел отношение к криминальному бизнесу по изготовлению фальшивых документов.

На момент передачи дела в суд потерпевшими были признаны страховые компании "РЕСО-Гарантия", "ВСК", "Астро-Волга", "Группа Ренессанс Страхование", "Компаньон", "УралСиб", "Согласие", "АльфаСтрахование", "Цюрих". Общая сумма ущерба от действий мошенников составила 44,595 млн рублей. В обеспечение иска у фигурантов были арестованы несколько квартир в Тольятти и Самаре, земельные участки в Ставропольском и Кинельском районах, автомобили. Всего на скамье подсудимых оказалось 22 человека. Еще трое ранее были осуждены особым порядком.

Уголовное дело группы фиктивных угонщиков слушалось судом Автозаводского района Тольятти на протяжении почти полутора лет. Недавно по нему был оглашен приговор, который неожиданно оказался очень мягким. Из обвинения выпал ряд эпизодов, состава преступления по которым не нашли, в частности, эпизод с автомобилем Нигаматзянова. Сам Нигаматзянов получил за заведомо ложный донос о преступлении (ст. 306 УК РФ) пять месяцев исправительных работ, но был освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности. Дмитрий Павлов тоже был освобожден от наказания по ст. 306 УК РФ в связи с истечением срока давности, но получил небольшое условное наказание за страховое мошенничество и тут же был амнистирован. Та же схема — условное осуждение, амнистия, освобождение от наказания — была применена и к остальным подсудимым, кроме Вадима Федоряка: его суд оправдал. Как сообщили "СО" в прокуратуре Автозаводского района, приговор в законную силу еще не вступил, так как оспаривается рядом фигурантов. Дата апелляционного пересмотра по громкому делу пока не назначена.