ФАС приостановила подписание контракта с "Глобал" по строительству колеса обозрения в парке Гагарина

Самарское управление ФАС приостановило подписание контракта с победителем конкурса по строительству колеса обозрения в самарском парке им. Гагарина на время проверки законности его определения, сообщает "Самарское обозрение".

28 сентября конкурсная комиссия рассмотрела заявки на изготовление аттракциона "Колесо обозрения высотой 55 метров" от трех компаний — ООО "Айрон-Кат", ООО "ПО "ГРОС" и ООО "Глобал". "АйронКат" и "ГРОС" заявили о готовности выполнить работы соответственно за 58,7 млн и за 70 млн руб. (при стартовой цене в 72,5 млн руб.), но обоих участников не допустили к торгам со ссылкой на предоставление не всех документов. В итоге договор был подписан с единственным оставшимся в претендентом — московским ООО "Глобал", цена предложения которого совпала с максимальной стоимостью контракта. Завершить работы по монтажу "Глобал" должен не позднее 290 дней с момента подписания договора, то есть к лету 2018 года. Но на прошлой неделе под вопросом оказались не только сроки, но и сам факт появления колеса обозрения в парке Гагарина.

5 октября подписание договора с победителем приостановлено по решению Самарского УФАС. Причина — проверка, запущенная по заявлению пермской компании "Стройиндустрия", где обратили внимание на то, что на подачу заявок отводились дни с 25 по 27 сентября, тогда как по закону должно быть не менее пяти суток. С претензией в УФАС 9 октября также вышло самарское ООО "Сноулифт". При этом ни та, ни другая компания в торгах не участвовали. По словам генерального директора Алексея Василевского, сделать это они попросту не успели.

Жалобы УФАС рассмотрит 16 октября. Если торги отменят, для подготовки нового конкурса понадобится несколько месяцев, что исключает возможность запустить колесо к означенному ранее сроку. Однако, как считает адвокат Вячеслав Яблоков, если торги будут проводиться заново, то ничто не мешает несколько иначе сформулировать техзадание и уменьшить сроки выполнения работ.