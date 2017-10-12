На самарской заправке горел газовый баллон

В ночь на четверг, 12 октября, пожарные ликвидировали факельное горение газового баллона, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 0:18. Возгорание удалось локализовать в 0:56, а полностью ликвидировать в 2:44.

В тушении участвовали 26 человек, которые использовали семь единиц техники.

В ГУ МЧС России по Самарской области уточняют, что во время пожара никто не пострадал.

Причины возгорания и ущерб устанавливаются.