"Т Плюс" планирует взять в концессию муниципальные теплосети Новокуйбышевска

ПАО "Т Плюс" до конца текущего года может получить в концессию муниципальные теплосети Новокуйбышевска, пишет "Самарское обозрение".
По информации издания, именно Новокуйбышевск выбран экспериментальной площадкой для реализации данного вида государственно-частного партнерства по ряду причин. Городское теплохозяйство представлено здесь теплоисточником (Новокуйбышевской ТЭЦ) и сетями — муниципальными и принадлежащими "Т Плюс". Кроме того, город достаточно компактен и, что может быть важно для инвестора, почти на 100% укомплектован приборами учета теплоресурсов. Как сообщил "СО" директор СФ ПАО "Т Плюс" Дмитрий Трушков, в договоре концессии прямо предусмотрено обязательство того, кто взял концессию, изменить качественные характеристики объектов. "У нас возникает основание часть направляемых на эти цели средств включить в тариф. Я думаю, что после того, как мы отработаем механизм работы по Новокуйбышевску, будем запускать технологию по остальным городам области", — отметил Трушков.
В мэрии Новокуйбышевска "СО" сообщили, что заинтересованы в передаче городских теплосетей в концессию. "У нас есть много тепловых муниципальных сетей, которые находятся не в лучшем состоянии. Отчасти эти проблемы решаются. Но в аренде находятся не все сети, которые есть у муниципалитета. Сейчас речь идет о том, чтобы передать инвестору все это имущество — порядка 60 км", — отметил источник в администрации.
Концессия предусматривает строительство и реконструкцию объектов, передаваемых в концессию, на условиях долгосрочного сотрудничества. В случае с "Т Плюс" и Новокуйбышевском речь идет о 30 годах. По мнению депутата Новокуйбышевска руководителя МУП "Водоканал" Александра Гусева, риски муниципалитета, отдающего городские сети в руки частнику, невысоки. "У города нет ресурсов для того, чтобы содержать в хорошем состоянии теплотрассы. Это проще поручить компании, для которой такая деятельность является основной. При этом если предусмотренные соглашением обязательства инвестор не выполняет, такой договор город может расторгнуть", — отмечает депутат.
Плавному переходу диалога новокуйбышевских властей с "Т Плюс" в концессию препятствует формальное, но весомое условие: передача муниципального имущества в руки инвесторов может осуществляться только через конкурс. Закон предусматривает, что те предприятия и организации, у которых договор аренды муниципального имущества заключен до 1 января 2015 г., могут миновать конкурсную процедуру. Именно это обстоятельство гарантирует бесконкурентную среду для ООО "СКС", управляющего городской системой водоснабжения и водоотведения. В случае с "Т Плюс", по информации "СО", предшествующие концессии длинные сроки аренды отсутствуют. В этом случае нет гарантий, что у "Т Плюс" не появится конкурент, так же, как и он, претендующий на управление городскими теплосетями. Выяснить, проявляли ли интерес к ним какие-либо другие инвесторы помимо "Т Плюс", в мэрии Новокуйбышевска не удалось.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.