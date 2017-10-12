"Т Плюс" планирует взять в концессию муниципальные теплосети Новокуйбышевска

ПАО "Т Плюс" до конца текущего года может получить в концессию муниципальные теплосети Новокуйбышевска, пишет "Самарское обозрение".

По информации издания, именно Новокуйбышевск выбран экспериментальной площадкой для реализации данного вида государственно-частного партнерства по ряду причин. Городское теплохозяйство представлено здесь теплоисточником (Новокуйбышевской ТЭЦ) и сетями — муниципальными и принадлежащими "Т Плюс". Кроме того, город достаточно компактен и, что может быть важно для инвестора, почти на 100% укомплектован приборами учета теплоресурсов. Как сообщил "СО" директор СФ ПАО "Т Плюс" Дмитрий Трушков, в договоре концессии прямо предусмотрено обязательство того, кто взял концессию, изменить качественные характеристики объектов. "У нас возникает основание часть направляемых на эти цели средств включить в тариф. Я думаю, что после того, как мы отработаем механизм работы по Новокуйбышевску, будем запускать технологию по остальным городам области", — отметил Трушков.

В мэрии Новокуйбышевска "СО" сообщили, что заинтересованы в передаче городских теплосетей в концессию. "У нас есть много тепловых муниципальных сетей, которые находятся не в лучшем состоянии. Отчасти эти проблемы решаются. Но в аренде находятся не все сети, которые есть у муниципалитета. Сейчас речь идет о том, чтобы передать инвестору все это имущество — порядка 60 км", — отметил источник в администрации.

Концессия предусматривает строительство и реконструкцию объектов, передаваемых в концессию, на условиях долгосрочного сотрудничества. В случае с "Т Плюс" и Новокуйбышевском речь идет о 30 годах. По мнению депутата Новокуйбышевска руководителя МУП "Водоканал" Александра Гусева, риски муниципалитета, отдающего городские сети в руки частнику, невысоки. "У города нет ресурсов для того, чтобы содержать в хорошем состоянии теплотрассы. Это проще поручить компании, для которой такая деятельность является основной. При этом если предусмотренные соглашением обязательства инвестор не выполняет, такой договор город может расторгнуть", — отмечает депутат.

Плавному переходу диалога новокуйбышевских властей с "Т Плюс" в концессию препятствует формальное, но весомое условие: передача муниципального имущества в руки инвесторов может осуществляться только через конкурс. Закон предусматривает, что те предприятия и организации, у которых договор аренды муниципального имущества заключен до 1 января 2015 г., могут миновать конкурсную процедуру. Именно это обстоятельство гарантирует бесконкурентную среду для ООО "СКС", управляющего городской системой водоснабжения и водоотведения. В случае с "Т Плюс", по информации "СО", предшествующие концессии длинные сроки аренды отсутствуют. В этом случае нет гарантий, что у "Т Плюс" не появится конкурент, так же, как и он, претендующий на управление городскими теплосетями. Выяснить, проявляли ли интерес к ним какие-либо другие инвесторы помимо "Т Плюс", в мэрии Новокуйбышевска не удалось.