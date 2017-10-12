Дворы в Октябрьске комплексно благоустроит "Солнечная долина"

В среду, 11 октября, на сайте госзакупок размещена информация о победителе аукциона по поиску подрядчика, который проведет комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Октябрьске.

Заказчиком выступала администрация города. Первое место заняло ООО "Солнечная долина", а второе — ООО "Наша Семья".

"Солнечная долина" выполнит работы за цену ниже начальной (7 млн руб.) — 5,7 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета. Компания до 1 декабря 2017 года должна будет изготовить, поставить и смонтировать скамейки, урны, оборудование детских и спортивных площадок.

Работы будут вести по адресам: ул. Центральная, 7, 13, 16 и18, ул. Шмидта, 2а, ул. Мичурина, 6, 8 и 10, ул. Ленина, 48, 50 и 117, ул. Гоголя, 21 и 28, ул. Ватутина, 1 и 10, ул. Аносова, 51, 68 корп. 1 и 2, ул. Декабристов, 3-5 и 14, ул. Волго-Донская, 1, 3, 6, 8а, 11,14 и 16, ул. Пионерская, 2 и 16, ул. Гая, 33, 35 и 37, ул. Весенняя, 25, ул. 9-го Января, 9, ул. 3-го Октября, 12 и 16, ул. Мира, 167 и ул. Вологина, 4.