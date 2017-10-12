Дворы в Октябрьске комплексно благоустроит "Солнечная долина"

В среду, 11 октября, на сайте госзакупок размещена информация о победителе аукциона по поиску подрядчика, который проведет комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в Октябрьске.
Заказчиком выступала администрация города. Первое место заняло ООО "Солнечная долина", а второе — ООО "Наша Семья".
"Солнечная долина" выполнит работы за цену ниже начальной (7 млн руб.) — 5,7 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета. Компания до 1 декабря 2017 года должна будет изготовить, поставить и смонтировать скамейки, урны, оборудование детских и спортивных площадок.
Работы будут вести по адресам: ул. Центральная, 7, 13, 16 и18, ул. Шмидта, 2а, ул. Мичурина, 6, 8 и 10, ул. Ленина, 48, 50 и 117, ул. Гоголя, 21 и 28, ул. Ватутина, 1 и 10, ул. Аносова, 51, 68 корп. 1 и 2, ул. Декабристов, 3-5 и 14, ул. Волго-Донская, 1, 3, 6, 8а, 11,14 и 16, ул. Пионерская, 2 и 16, ул. Гая, 33, 35 и 37, ул. Весенняя, 25, ул. 9-го Января, 9, ул. 3-го Октября, 12 и 16, ул. Мира, 167 и ул. Вологина, 4.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.