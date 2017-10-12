В Волжском районе в тумане грузовик-нефтевоз столкнулся с пассажирским автобусом

Утром 12 октября в Волжском районе на трассе Николаевка — Черновский произошло ДТП с участием грузовика-нефтевоза и пассажирского автобуса, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, водитель нефтевоза не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса и столкнулся с ним.
В ДТП никто не пострадал. Небольшие повреждения зафиксированы на корпусе автобуса.
По факту произошедшего ведется проверка.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил