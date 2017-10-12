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ДТП Происшествия

В Волжском районе в тумане грузовик-нефтевоз столкнулся с пассажирским автобусом

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Утром 12 октября в Волжском районе на трассе Николаевка — Черновский произошло ДТП с участием грузовика-нефтевоза и пассажирского автобуса, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, водитель нефтевоза не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автобуса и столкнулся с ним. 

В ДТП никто не пострадал. Небольшие повреждения зафиксированы на корпусе автобуса.

По факту произошедшего ведется проверка.

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