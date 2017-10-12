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ДТП Происшествия

Водитель внедорожника, въехавший в здание на ул. Мичурина, не понесет административной ответственности

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Водитель внедорожника Toyota Land Cruiser 200, который в ночь на четверг, 12 октября, въехал в здание на ул. Мичурина в Самаре, не понесет административной ответственности, сообщили в Отделении пропаганды БДД ОГИБДД Самары.

Фото: Отделение пропаганды БДД ОГИБДД Самары

По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель примерно в 0:25 ехал по Московскому шоссе со стороны ул. Киевской и не выбрав безопасную скорость при повороте на ул. Мичурина наехал на пешеходное ограждение и врезался в здание. Во время ДТП никто не пострадал.

В Госавтоинспекции так же пояснили, что водитель прошел освидетельствование на предмет опьянения на месте происшествия. Он был трезв. В его отношении вынесено определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении на основании п. 2. ч. 1. ст 24.5 КоАП РФ (в связи с отсутствием состава правонарушения).

Как пояснили в ГИБДД, состав административного правонарушения отсутствовал так, как все произошло непреднамеренно и в аварии никто не пострадал. В ОГИБДД Самары пояснили, что это устоявшаяся практика при ДТП подобного рода.

Теперь стороне, которая понесла материальный ущерб будут вручены соответствующие документы и они могут обратиться по поводу возмещения ущерба в страховую компанию, где застрахован внедорожник.

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