На Аллее Славы самарского водопровода появилась звезда Владимира Писарева

В прошлом году, во время празднования 130-летия со дня основания самарского водопровода, сотрудниками "Самарских коммунальных систем" была заложена Аллея Славы. На ней появились четыре звезды с именами людей, ставших родоначальниками водопровода и канализации нашего города. Весной 2017 г. на Аллее появилась звезда с именем Владислава Николаевича Плятнера, возглавлявшего водоканал с 1988 по 2000 год.

12 октября, в канун дня рождения самарского водопровода (14 октября 1886 года), у здания управления СКС был заложена шестая звезда — звезда имени Владимира Николаевича Писарева. Он возглавлял Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Куйбышева с 1970 по 1988 годы.

"Это были годы промышленного подъема и стремительного роста населения, город требовал огромных объемов воды. И Водоканал соответствовал, помогая развитию родного города. Руководил этим процессом именно Владимир Николаевич Писарев", — отмечают в СКС.

Владимир Николаевич и сегодня помнит все подробности строительства многих объектов, показатели работы оборудования, имена и фамилии коллег. Он готов в любой момент прочитать лекцию о развитии водопроводно-канализационного хозяйства города и области, из которой обыватель почерпнет много любопытных фактов, а профессионал узнает о тонкостях работы и удивительных масштабах проекта.

Размах и надежность, с которыми развивался водоканал при Писареве, и сегодня составляют основу муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения.

Заслуженного ветерана помнят на предприятии, которому он посвятил почти 30 лет своей профессиональной жизни. Его приглашают на все значимые мероприятия "Самарских коммунальных систем", где есть возможность поделиться богатым опытом, передать ценные знания. А теперь у Владимира Николаевича будет своя именная звезда на Аллее Славы самарского водопровода.