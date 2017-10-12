На Аллее Славы самарского водопровода появилась звезда Владимира Писарева

В прошлом году, во время празднования 130-летия со дня основания самарского водопровода, сотрудниками "Самарских коммунальных систем" была заложена Аллея Славы. На ней появились четыре звезды с именами людей, ставших родоначальниками водопровода и канализации нашего города. Весной 2017 г. на Аллее появилась звезда с именем Владислава Николаевича Плятнера, возглавлявшего водоканал с 1988 по 2000 год.
12 октября, в канун дня рождения самарского водопровода (14 октября 1886 года), у здания управления СКС был заложена шестая звезда — звезда имени Владимира Николаевича Писарева. Он возглавлял Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства города Куйбышева с 1970 по 1988 годы.
"Это были годы промышленного подъема и стремительного роста населения, город требовал огромных объемов воды. И Водоканал соответствовал, помогая развитию родного города. Руководил этим процессом именно Владимир Николаевич Писарев", — отмечают в СКС.
Владимир Николаевич и сегодня помнит все подробности строительства многих объектов, показатели работы оборудования, имена и фамилии коллег. Он готов в любой момент прочитать лекцию о развитии водопроводно-канализационного хозяйства города и области, из которой обыватель почерпнет много любопытных фактов, а профессионал узнает о тонкостях работы и удивительных масштабах проекта.
Размах и надежность, с которыми развивался водоканал при Писареве, и сегодня составляют основу муниципальных сетей водоснабжения и водоотведения.
Заслуженного ветерана помнят на предприятии, которому он посвятил почти 30 лет своей профессиональной жизни. Его приглашают на все значимые мероприятия "Самарских коммунальных систем", где есть возможность поделиться богатым опытом, передать ценные знания. А теперь у Владимира Николаевича будет своя именная звезда на Аллее Славы самарского водопровода.
Последние комментарии
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.