В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки

В четверг, 12 октября, в здании правительства Самарской области состоялось первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области.

В состав рабочей группы вошли представители всех фракций Самарской губернской думы, региональные министры, члены областной Общественной палаты. В заседании принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения. Как отметил Дмитрий Азаров, у многих жителей региона эта тема вызывает обеспокоенность и непонимание.

"Люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, не поняли принятых ранее решений и считают их несправедливыми. Я уже побывал и в ряде городских округов, и в сельских районах, и везде ко мне подходят и обращаются с просьбой вернуться к общественному обсуждению данного вопроса и пересмотреть уже скорректированную систему мер социальной поддержки", - заявил врио губернатора.

На совещании было подчеркнуто, что на первом этапе приоритетная задача рабочей группы - анализ сложившейся ситуации и детальное изучение последствий принятых решений.

В ходе заседания были заслушаны доклады о текущей ситуации. Врио министра социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова доложила об основных изменениях в механизме реализации мер соцподдержки и причинах принятия соответствующих решений.

Темой доклада врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина стало обеспечение льготных перевозок общественным транспортом. Кроме того, в ходе обсуждения был озвучен ряд критических замечаний, касающихся организации льготных перевозок граждан в самых крупных городах области - Самаре и Тольятти - и адресованных присутствующим на совещании главам.

Затем состоялось обсуждение, в ходе которого высказался каждый член рабочей группы. Глава региона подчеркнул, что все предложения зафиксированы и будут учитываться при принятии окончательных решений.

Дмитрий Азаров обратил внимание членов рабочей группы, что почти каждый выступающий говорил о необходимости дополнительной соцподдержки такой категории льготников, как работающие пенсионеры, имеющие статус ветеранов труда. Он предложил решать имеющиеся проблемы пошагово, с учетом их остроты, и начать в первую очередь именно с этой категории льготников.

Глава региона поручил врио министра соцдема проработать варианты корректировки мер соцподдержки для работающих пенсионеров в недельный срок. Такой же срок отведен врио министра транспорта для проведения необходимых расчетов и поиска вариантов решения проблемы с льготными перевозками.

Дмитрий Азаров напомнил, что в разгаре уже октябрь и в 20-х числах у многих будет заканчиваться лимит. "Люди ждут этих решений, - подчеркнул врио губернатора, - и мы не можем их подвести".

Следующее заседание рабочей группы состоится через неделю, 19 октября. На совещании врио министров доложат свои предложения по корректировке механизмов соцподдержки. Планируется принятие конкретных решений.