В Самаре состоялось первое заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки

В четверг, 12 октября, в здании правительства Самарской области состоялось первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области.
В состав рабочей группы вошли представители всех фракций Самарской губернской думы, региональные министры, члены областной Общественной палаты. В заседании принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения. Как отметил Дмитрий Азаров, у многих жителей региона эта тема вызывает обеспокоенность и непонимание.
"Люди, которые нуждаются в дополнительной социальной поддержке, не поняли принятых ранее решений и считают их несправедливыми. Я уже побывал и в ряде городских округов, и в сельских районах, и везде ко мне подходят и обращаются с просьбой вернуться к общественному обсуждению данного вопроса и пересмотреть уже скорректированную систему мер социальной поддержки", - заявил врио губернатора.
На совещании было подчеркнуто, что на первом этапе приоритетная задача рабочей группы - анализ сложившейся ситуации и детальное изучение последствий принятых решений.
В ходе заседания были заслушаны доклады о текущей ситуации. Врио министра социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова доложила об основных изменениях в механизме реализации мер соцподдержки и причинах принятия соответствующих решений.
Темой доклада врио министра транспорта и автомобильных дорог Ивана Пивкина стало обеспечение льготных перевозок общественным транспортом. Кроме того, в ходе обсуждения был озвучен ряд критических замечаний, касающихся организации льготных перевозок граждан в самых крупных городах области - Самаре и Тольятти - и адресованных присутствующим на совещании главам.
Затем состоялось обсуждение, в ходе которого высказался каждый член рабочей группы. Глава региона подчеркнул, что все предложения зафиксированы и будут учитываться при принятии окончательных решений.
Дмитрий Азаров обратил внимание членов рабочей группы, что почти каждый выступающий говорил о необходимости дополнительной соцподдержки такой категории льготников, как работающие пенсионеры, имеющие статус ветеранов труда. Он предложил решать имеющиеся проблемы пошагово, с учетом их остроты, и начать в первую очередь именно с этой категории льготников.
Глава региона поручил врио министра соцдема проработать варианты корректировки мер соцподдержки для работающих пенсионеров в недельный срок. Такой же срок отведен врио министра транспорта для проведения необходимых расчетов и поиска вариантов решения проблемы с льготными перевозками.
Дмитрий Азаров напомнил, что в разгаре уже октябрь и в 20-х числах у многих будет заканчиваться лимит. "Люди ждут этих решений, - подчеркнул врио губернатора, - и мы не можем их подвести".
Следующее заседание рабочей группы состоится через неделю, 19 октября. На совещании врио министров доложат свои предложения по корректировке механизмов соцподдержки. Планируется принятие конкретных решений.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.