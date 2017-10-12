В четверг, 12 октября, прошло первое расширенное заседание рабочей группы по вопросу оказания мер социальной поддержки населению Самарской области под председательством врио губернатора Дмитрия Азарова.

Виктор Сойфер: "Главное - сейчас ни у кого нет сомнений в том, что незащищенные категории граждан надо поддерживать"

В состав рабочей группы входят депутаты всех фракций Самарской губернской думы, представители областного правительства, члены Общественной палаты региона.

Напомним, в течение 2017 года был принят ряд решений по корректировке системы соцподдержки населения, вызвавших неоднозначную реакцию среди населения. Созданная по инициативе главы региона рабочая группа должна выработать новый механизм социальной поддержки.

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер, принимавший участие в совещании, рассказал Волга Ньюс о некоторых подробностях первого заседания рабочей группы: "Совещались мы долго, примерно три часа. И первый позитивный момент, который я бы отметил, - исполнительная и законодательная ветви власти обсуждают этот вопрос. Вопрос острый, злободневный, волнующий каждого жителя Самарской области. А ведь до сих пор диалога с общественностью не получалось".

Виктор Сойфер отметил: в ходе обсуждения выяснилось, что появились новые льготы для различных категорий граждан, например, для приемных семей, для многодетных семей, для сирот. Но в основном речь шла конечно, о пенсионерах. В первую очередь о работающих пенсионерах.

По транспортным льготам врио министра транспорта и автомобильных дорог региона Иван Пивкин взял неделю на анализ ситуации. Также через неделю врио министра финансов области Андрей Прямилов доложит о состоянии бюджета.

"Некоторые горячие головы предлагали отменить сразу все эти решения, - поделился своими впечатлениями Виктор Сойфер. - Сразу все, конечно, не получится. Но главное - сейчас ни у кого нет сомнений в том, что незащищенные категории граждан надо поддерживать. Конечно, каждая фракция отстаивает, кроме всего прочего, собственные политические цели, но я не почувствовал при этом какого-то антагонизма. Все нацелены на конструктивную работу, на решение задачи обеспечения незащищенных слоев населения пенсионеров".