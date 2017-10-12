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Самара получит дополнительно более 467 млн рублей из вышестоящих бюджетов

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 12 октября, городская дума Самары внесла изменения в бюджет 2017 и 2018 годов. Сначала изменения обсудили на заседании комитета по бюджету, налогам и экономике, а затем утвердили на пленарном заседании под председательством Галины Андрияновой.

Фото: пресс-службы гордумы Самары

С докладом выступила заместитель главы города - руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова. В первую очередь, изменения связаны с поступлением средств из вышестоящих бюджетов в сумме 170,2 млн рублей.

Они в основном предназначены для строительства детского сада в третьем микрорайоне "Волгаря", благоустройства территорий вдоль гостевых туристических маршрутов, проектирования и строительства резервуара-усреднителя со встроенной насосной станцией для аккумулирования поверхностных сточных вод с территории, на которой расположен футбольный стадион.

В 2018 г. из вышестоящих бюджетов ожидается поступление дополнительных 297 млн руб. на различные объекты инфраструктуры чемпионата мира по футболу.

Также изменения внесены по причине перераспределения средств бюджета. К примеру, удалось сэкономить на выплатах процентов по коммерческим кредитам, взятым у государственного казначейства под 0,1% годовых. В результате дополнительные средства будут выделены на ремонт Струковского сада - 15 млн руб., Куйбышевского откоса и Вилоновского склона - 6,4 млн рублей. Также изысканы деньги на проведение обследования школы №46.

Председатель комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы Сергей Тюлевин отметил, что работа над бюджетом идет в плотном взаимодействии с городской администрацией: "Бюджет - это живой механизм, который постоянно требует отладки, корректировки. И мы всегда следим, чтобы средства выделялись на первоочередные вопросы. Сегодня речь шла о сумме в 170 млн рублей из вышестоящих бюджетов. Эти средства мы отнесли на значимые мероприятия и объекты. Например, на завершение реконструкции объекта культурного наследия - Струковского сада, где уже выполнен большой объем работ. Средства также выделяются на школы, детские сады, благоустройство территорий на туристических маршрутах к чемпионату мира. И мы видим, что деньги расходуются рачительно. Наш город преображается день ото дня".

Первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин также отметил слаженную работу городской администрации и депутатов. "Изменения в бюджет коснулись тех объектов, которые нужно успеть сделать до конца года, - подчеркнул он. - Деньги выделены на строительство детского сада в "Волгаре", который мы возводим совместно с областью. А также на обследование школы №46: для того, чтобы начать ремонт, сначала надо выполнить проектные работы".

Касаясь вопросов, связанных с подготовкой к чемпионату мира, Владимир Сластенин сообщил, что должны быть завершены работы по локальным очистным сооружениям, по благоустройству территорий на туристических маршрутах.

"У нас здесь порядка 2,2 тыс. объектов, и 722 из них - на маршрутах первой категории, - рассказал первый заместитель главы города. - Не готовы из них только сложные объекты культурного наследия, где несколько собственников. Это примерно 70-80 домов. Думаю, мы с ними справимся к июню следующего года".

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