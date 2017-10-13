Парад Памяти в Самаре пройдет по уставу РКА 1940 года

Парад Памяти в этом году пройдет по уставу РКА 1940 года, рассказал председатель оргкомитета по его подготовке и проведению врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

"Мы постараемся максимально погрузиться в атмосферу ноября 1941 года. Создадим антураж, — приводит его слова реготделение "Единой России". — Если говорить о новых элементах, трибуна будет оформлена так же, как это было в 1941 году. Мы постараемся обеспечить реконструкцию первого Парада, поскольку устав РКА 1940 года, по которому Парад проводился, несколько иной: другой ритуал, другие команды, другие марши звучали на Парадах того времени, наши музыканты восстановят тот музыкальный ряд. Мы изготавливаем знамена, они будут соответствовать знаменам частей, соединений 1941 года".