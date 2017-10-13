В Сызранском районе водитель "десятки" при обгоне врезался в Lifan

В Сызранском районе 12 октября, в 15:35, 47-летний водитель "десятки" ехал со стороны с. Смолькино в направлении с. Старая Рачейка и столкнулся с попутным Lifan под управлением 58-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, водитель вазовского автомобиля при обгоне не выдержал безопасный боковой интервал. После удара автомобили съехали в кювет и перевернулись. В результате аварии водителя отечественной легковушки госпитализировали.