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ДТП Происшествия

В Сызранском районе водитель "десятки" при обгоне врезался в Lifan

СЫЗРАНЬ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Сызранском районе 12 октября, в 15:35, 47-летний водитель "десятки" ехал со стороны с. Смолькино в направлении с. Старая Рачейка и столкнулся с попутным Lifan под управлением 58-летнего мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: 63.мвд.рф

По предварительной версии полицейских, водитель вазовского автомобиля при обгоне не выдержал безопасный боковой интервал. После удара автомобили съехали в кювет и перевернулись.

В результате аварии водителя отечественной легковушки госпитализировали.

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