Крутые Ключи присоединились к акции "Дерево Победы"

В пятницу, 13 октября, микрорайон Крутые Ключи присоединился к всероссийской акции "Дерево Победы".

Она началась в 11 часов утра, и в течение первого часа акции было высажено больше 70 деревьев. Лучшие сорта липы, белой акации, бархата амурского подбирались для посадки специалистами.

Инициатором и организатором акции выступила Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.

В торжественной акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники администрации Красноглинского района Самары и управляющей компании микрорайона, депутаты и активные жители.

Олег Комаров, глава администрации Красноглинского района, подчеркнул, что у акции уникальный характер, который несет в себе не только экологический, не только патриотический, но и исторический смысл.

"Высаживая деревья, создавая Аллею Победы, мы всегда помним тех, кого уже нет с нами. Но мы всегда помним их подвиг и то, что они сделали для всех нас. Закладывая сегодня нашу Аллею Победы, мы передадим память о наших войнах", — эмоционально выступила перед участниками торжественной церемонии Любовь Филиппова, председатель "Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов".

По словам Антона Ермолаева, управляющего ООО "УК Авиакор-Стандарт", высаживание деревьев — это только первый этап в благоустройстве новой аллеи в Крутых Ключах, в следующем году, начиная с весны, будут разбиты клумбы с цветами, проложены пешеходные дорожки и установлены скамейки. Есть еще территории, свободные от застройки, и на их месте запланированы места отдыха и сквер.