Крутые Ключи присоединились к акции "Дерево Победы"

В пятницу, 13 октября, микрорайон Крутые Ключи присоединился к всероссийской акции "Дерево Победы".
Она началась в 11 часов утра, и в течение первого часа акции было высажено больше 70 деревьев. Лучшие сорта липы, белой акации, бархата амурского подбирались для посадки специалистами.
Инициатором и организатором акции выступила Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
В торжественной акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, сотрудники администрации Красноглинского района Самары и управляющей компании микрорайона, депутаты и активные жители.
Олег Комаров, глава администрации Красноглинского района, подчеркнул, что у акции уникальный характер, который несет в себе не только экологический, не только патриотический, но и исторический смысл.
"Высаживая деревья, создавая Аллею Победы, мы всегда помним тех, кого уже нет с нами. Но мы всегда помним их подвиг и то, что они сделали для всех нас. Закладывая сегодня нашу Аллею Победы, мы передадим память о наших войнах", — эмоционально выступила перед участниками торжественной церемонии Любовь Филиппова, председатель "Красноглинской районной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов".
По словам Антона Ермолаева, управляющего ООО "УК Авиакор-Стандарт", высаживание деревьев — это только первый этап в благоустройстве новой аллеи в Крутых Ключах, в следующем году, начиная с весны, будут разбиты клумбы с цветами, проложены пешеходные дорожки и установлены скамейки. Есть еще территории, свободные от застройки, и на их месте запланированы места отдыха и сквер.
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?