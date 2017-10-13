Представители Самарской области приняли участие в окружной выставке детского прикладного творчества "МастерОК"

В четверг, 12 октября, на базе "Дворца творчества — Мемориал" г. Кирова состоялось торжественное открытие выставки прикладного творчества воспитанников детских домов "МастерОК".

Выставка организована в рамках общественно значимого проекта поддержки детских домов и социальной адаптации детей, оставшихся без попечения родителей, "Вернуть детство", реализуемого под патронатом полпреда президента РФ в ПФО.

Окружная выставка "МастерОК" проводится ежегодно в разных регионах округа. В этом году центром детского прикладного творчества стал город Киров. На суд зрителей свои работы представили 60 участников из 14 регионов округа.

От Самарской области на выставке представлены работы победителей регионального этапа — ребята проявили свои способности в самых разнообразных направлениях: от живописи и вышивки до изделий из натуральной кожи и росписи по дереву.

Дипломы победителей получили Иван Демидов с текстильной композицией "Заячья корзинка", Сергей Левкин и его картина "Господь Вседержитель", вышитая крестом, Данила Трушенко и работа "Рио-де-Жанейро" (батик), Алёна Янышева с картиной из ниток "Цветы" и Анастасия Кривенда, живопись шерстью с элементами бисероплетения "Сирень".

В церемонии торжественного открытия выставки приняли участие заместитель начальника департамента общественных проектов аппарата полпреда президента в ПФО Дмитрий Соловьев, исполняющий обязанности председателя правительства Кировской области Александр Чурин, исполняющий обязанности министра образования Кировской области Михаил Исупов и другие почетные гости.

В своем приветственном слове Дмитрий Соловьев поблагодарил руководство области за высокий уровень организации праздника и обозначил особое значение данного проекта в развитии творческих способностей и мастерства юного поколения округа: "Участие в выставке "МастерОК" способствует развитию творческих способностей и трудовых навыков, позволяет определить будущую профессию. На этом празднике собрались лучшие из лучших, те, кто уже доказал свои творческие способности на школьных и региональных этапах, кому регион доверил право защищать честь своей малой Родины перед лицом всего Приволжья. Особую благодарность заслуживают педагоги, которые помогли участникам подготовиться к этой выставке. Дети не только развивают полезные навыки, но и обретают друзей из других регионов, расширяют свой кругозор на интересных экскурсиях и мастер-классах".

После церемонии открытия для гостей и посетителей прошла экскурсия по выставке. Команда от каждого региона подготовила краткую презентацию своих работ.