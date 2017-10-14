В Самаре на ул. Стара-Загора сбили 15-летнюю девочку

В субботу, 14 октября, около 18:00 на ул. Стара-Загора в Самаре Toyota RAV4 сбила 15-летнюю девочку.

Школьница вышла из общественного транспорта на остановке у парка Гагарина и начала перебегать дорогу в зоне видимости пешеходного перехода, не убедившись в отсутствии машин.

Водитель иномарки начал тормозить, но удара избежать не удалось. С сотрясением мозга и переломом ребер пострадавшую доставили в больницу, сообщили в ОГИБДД Самары.