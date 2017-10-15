Дмитрий Азаров прибыл на ВФМС-2017

В воскресенье, 15 октября, на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи прибыл врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

В планах главы региона — встретиться с ребятами из самарской делегации, посетить региональный выставочный стенд, а также торжественную церемонию.открытия фестиваля, которая пройдет в Ледовом дворце "Большой".

Напомним, от самарского региона во Всемирном фестивале молодежи и студентов принимают участие 125 человек и 90 волонтеров.

Фестиваль проходит с 14 по 22 октября. В Сочи приехали представители 180 стран мира. Организаторы ВФМС 2017 отмечают небывалый наплыв зарубежных гостей. На сегодняшний день общее количество участников, волонтеров, гостей, технического персонала насчитывает более 50 тыс. человек.