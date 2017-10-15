Дмитрий Азаров прибыл на ВФМС-2017

В воскресенье, 15 октября, на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи прибыл врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
В планах главы региона — встретиться с ребятами из самарской делегации, посетить региональный выставочный стенд, а также торжественную церемонию.открытия фестиваля, которая пройдет в Ледовом дворце "Большой".
Напомним, от самарского региона во Всемирном фестивале молодежи и студентов принимают участие 125 человек и 90 волонтеров.
Фестиваль проходит с 14 по 22 октября. В Сочи приехали представители 180 стран мира. Организаторы ВФМС 2017 отмечают небывалый наплыв зарубежных гостей. На сегодняшний день общее количество участников, волонтеров, гостей, технического персонала насчитывает более 50 тыс. человек.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.