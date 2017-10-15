Названы победители чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"

В этом году в состязаниях приняли участие 67 человек — студенты и выпускники организаций профессионального образования. Соревнования проходили по 13 компетенциям.

Впервые конкурсные площадки чемпионата располагались не только в колледжах и техникумах губернии, но и на территории универсально-спортивного комплекса "Олимп" и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".

За работой конкурсантов могли наблюдать как школьники в ходе профориентационных экскурсий, так и представители работодателей. Как известно, задача чемпионатов "Абилимпикс" не только выбрать лучших, но и содействовать трудоустройству специалистов с инвалидностью.

Компетенция "Адаптивная физическая культура"

1 место — Мещеряков Валерий, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж.

2 место — Иванова Арина, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".

3 место — Федорова Яна, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

Компетенция "Администрирование баз данных"

1 место — Кузьмина Марина, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

2 место — Николаев Алексей, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

3 место — Андреев Данила, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

Компетенция "Веб-дизайн"

1 место — Грибов Андрей, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".

2 место — Байзаров Владимир, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

3 место — Кадкин Сергей, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".

Компетенция "Дизайн персонажей/анимация"

1 место — Паньков Дмитрий, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

2 место — Пылаева Анастасия, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

3 место — Шапошников Данила, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".

Компетенция "Издательское дело"

1 место — Кисурина Арина, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

2 место — Алексеева Дарья, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

3 место — Веснин Валерий, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

Компетенция "Ландшафтный дизайн"

1 место — Плужников Михаил ГБПОУ, "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".

2 место — Кравцева Кристина, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

2 место — Карлова Анастасия, ГБПОУ СО "Самарский многопрофильный техникум".

3 место — Карсунцев Алексей, ГАПОУ "Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства".

Компетенция "Массажист"

1 место — Ляхов Дмитрий, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж".

2 место — Фоминых Кирилл, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж".

3 место — Хакимова Флера, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж".

Компетенция "Медицинский и социальный уход"

1 место — Гапонова Анастасия, ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж"

2 место — Алексеевнина Полина, ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж"

3 место — Мишуткина Ангелина, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж"

Компетенция "Разработка программного обеспечения (программирование)"

1 место — Байков Павел, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".

2 место — Уфельман Екатерина, ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж".

3 место — Кныш Елена, ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж".

Компетенция "Ремонт и обслуживание автомобилей"

1 место — Теребинов Владислав, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

2 место — Галустов Артур, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

3 место — Яфисов Альберт, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

Компетенция "Сетевое и системное администрирование"

1 место — Пантелеев Илья, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

2 место — Борискин Денис, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

3 место — Сорокин Константин, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

Компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ"

1 место — Вербицкий Александр, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".

2 место — Мокеева Анжелика, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".

3 место — Махъянова Маргарита, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".

Компетенция "Экономика и бухгалтерский учет"

1 место — Хайдаров Анис, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".

2 место — Филиппова Алина, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".

3 место — Федоров Андрей, ГБПОУС СО "Самарский торгово-экономический колледж".