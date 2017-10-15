Названы победители чемпионата профмастерства среди людей с инвалидностью "Абилимпикс"

В этом году в состязаниях приняли участие 67 человек — студенты и выпускники организаций профессионального образования. Соревнования проходили по 13 компетенциям.
Впервые конкурсные площадки чемпионата располагались не только в колледжах и техникумах губернии, но и на территории универсально-спортивного комплекса "Олимп" и технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина".
За работой конкурсантов могли наблюдать как школьники в ходе профориентационных экскурсий, так и представители работодателей. Как известно, задача чемпионатов "Абилимпикс" не только выбрать лучших, но и содействовать трудоустройству специалистов с инвалидностью.
Компетенция "Адаптивная физическая культура"
1 место — Мещеряков Валерий, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж.
2 место — Иванова Арина, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".
3 место — Федорова Яна, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
Компетенция "Администрирование баз данных"
1 место — Кузьмина Марина, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
2 место — Николаев Алексей, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
3 место — Андреев Данила, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
Компетенция "Веб-дизайн"
1 место — Грибов Андрей, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".
2 место — Байзаров Владимир, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
3 место — Кадкин Сергей, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".
Компетенция "Дизайн персонажей/анимация"
1 место — Паньков Дмитрий, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
2 место — Пылаева Анастасия, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
3 место — Шапошников Данила, ГАПОУ СО "Тольяттинский социально-педагогический колледж".
Компетенция "Издательское дело"
1 место — Кисурина Арина, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
2 место — Алексеева Дарья, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
3 место — Веснин Валерий, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
Компетенция "Ландшафтный дизайн"
1 место — Плужников Михаил ГБПОУ, "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".
2 место — Кравцева Кристина, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
2 место — Карлова Анастасия, ГБПОУ СО "Самарский многопрофильный техникум".
3 место — Карсунцев Алексей, ГАПОУ "Тольяттинский колледж сервисных технологий и предпринимательства".
Компетенция "Массажист"
1 место — Ляхов Дмитрий, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж".
2 место — Фоминых Кирилл, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж".
3 место — Хакимова Флера, Кинель-Черкасский филиал ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж".
Компетенция "Медицинский и социальный уход"
1 место — Гапонова Анастасия, ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж"
2 место — Алексеевнина Полина, ГБПОУ "Тольяттинский медицинский колледж"
3 место — Мишуткина Ангелина, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж"
Компетенция "Разработка программного обеспечения (программирование)"
1 место — Байков Павел, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".
2 место — Уфельман Екатерина, ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж".
3 место — Кныш Елена, ГАПОУ "Тольяттинский социально-педагогический колледж".
Компетенция "Ремонт и обслуживание автомобилей"
1 место — Теребинов Владислав, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
2 место — Галустов Артур, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
3 место — Яфисов Альберт, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
Компетенция "Сетевое и системное администрирование"
1 место — Пантелеев Илья, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
2 место — Борискин Денис, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
3 место — Сорокин Константин, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
Компетенция "Токарные работы на станках с ЧПУ"
1 место — Вербицкий Александр, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".
2 место — Мокеева Анжелика, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".
3 место — Махъянова Маргарита, ГБПОУ "Технологический колледж им. Н. Д. Кузнецова".
Компетенция "Экономика и бухгалтерский учет"
1 место — Хайдаров Анис, ГАПОУ СО "Самарский государственный колледж".
2 место — Филиппова Алина, ГБПОУ СО "Тольяттинский социально-экономический колледж".
3 место — Федоров Андрей, ГБПОУС СО "Самарский торгово-экономический колледж".
Последние комментарии
Уважаемая Татьяна, напомню вам, что специалисты площадки с хромакеем - обычные студенты, которые, помимо работы на Фестивале науки, ещё успевают мотнировать ваши видео и готовиться к занятиям. Всех гостей мы предупреждали, что письмо вы получите в течение недели. Так что никуда ваше выступление не пропало, не переживайте, мы умеем пользоваться почтой)
Нас фестиваль науки в этом году удивил своей глупостью! На всех плакатах заявлено 0+, однако ребёнку 2х лет не разрешили потрогать игрушки-машинки,представленные на одном из стендов, мотивируя тем,что они для детей от 5 лет)))). На ящике для сбора отходов Алюминий был написан с двумя ЛЛ ))) А специалисты из Хроматей -комнаты так и не выслали нам видео, видимо ещё не изучали на лекциях как работать с эл. почтой. Вот и всё впечатление от фестиваля в этом году. Азбука науки лучше!!!
Уж..... если ФКР занимается уже такими махинациями то что говорить об УК.А, что наверное и стоило ожидать,не хватает теперь еще такои структуры которая проверяла ФКР.
Во время надо ремонтировать!!!!У нас на центральной улице Кировского района проспекте Кирова237 к магазину с трудом по асфальту пойдешь-ямы -ямы -ямы!!!!
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?