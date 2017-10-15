Дмитрий Азаров: "Наш регион нуждается, чтобы о нем узнавали как можно больше людей в различных уголках земного шара"

В воскресенье, 15 октября, врио губернатора Дмитрий Азаров посетил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. В ходе визита глава региона провел встречу с самарской делегацией, а также ознакомился с разработками молодых ученых на выставке регионов.
Осмотр Дмитрий Азаров начал с посещения "Битвы роботов", где представлена разработка доцентов кафедры инновационного проектирования Самарского технического университета Антона Ракова и Юлии Ратиевой — Ларифуга. Эта конструкция, управляемая рукой-джойстиком, может быть использована в самых разных качествах — от офисного помощника до исследователя космоса.
Далее он проследовал в зону "Youth Expo. Регионы", где представлено около 60 областей и республик. На выставочном павильоне Самарской области директор "Парка дружбы народов" Игорь Буров рассказал Дмитрию Азарову, на какой стадии строительства находится парк. Уникальная зона отдыха расположена в микрорайоне "Волгарь". Его строительство ведет группа компаний "Амонд".
Этнографический проект "Парк дружбы народов" реализуется региональной общественной организацией "Союз народов Самарской области" на принципах частно-государственного партнерства. Он создается ради укрепления дружбы народов в регионе. Его активное строительство началось ровно год назад. По замыслу, в парке представлена культура народов, которых по численности больше всего в Самарской области. Таким образом, было принято решение о возведении 22 национальных домов.
Абсолютно все детали масштабного проекта создаются в соответствии с национальными традициями народностей. Учитываются не только особенности домов и их убранство, но и подворья, где будут выставлены предметы быта, национальные костюмы и другие экспонаты.
На сегодняшний день на строительной площадке подворья чувашского, осетинского, дагестанского и белорусского народов находятся в высокой степени готовности. На остальных подворьях возведены коробки домов, ведется убранство придворовой территории.
В парке также идет строительство основных дорог. Игорь Буров отметил, что ландшафт территории парка не претерпел изменений. Более того, на территории уже высажены крупномерные деревья, а возле прилегающих озерах посадили ольху. Растение имеет свойство очищать воду.
Со своей стороны, Дмитрий Азаров отметил: "У нас впереди чемпионат мира по футболу, и нам предстоит многое сделать. Хотелось, чтобы основная работа в парке была к этому времени проведена".
Далее глава региона подробно ознакомился с уникальной разработкой Самарского медицинского университета — интерактивным анатомическим столом "Пирогов".
Руководитель студенческого научного общества СамГМУ Артем Сергеев рассказал, что стол направлен на изучение нормальной и патологической анатомии человека. На нем обучаются студенты с первого по четвертый курс, а также интерны и ординаторы медицинских вузов.
"Это разработка Самарского государственного медицинского университета. В 2012 году вуз выиграл грант, и за четыре года был создан этот анатомический стол. Мы проработали полное 3D-моделирование тела человека. Разработки абсолютно оригинальны и запатентованы", — рассказал молодой человек.
Анатомический стол позволяет рассмотреть все органы и системы работы организма в разных режимах. Например, можно взять отдельный орган и детально изучить, что он из себя представляет, вплоть до послойной структуры тканей. Также стол позволяет сравнить здоровой орган и орган с патологией. Дополнительно программа выдает описание заболевания.
"Очень важно, что на столе представлены так называемые спилы "Пирогова". Это уникальная разработка — сфотографированы реальные спилы всего тела человека. Мы можем детально рассмотреть их в разных проекциях. Также стол запрограммирован работать в режиме диагностики. Здесь мы можем рассмотреть любой орган в формате ультразвукового исследования, МРТ и КТ", — рассказал Артем Сергеев.
Сейчас на базе медицинского университета разрабатывается адаптивная версия стола и для школьников.
На сегодняшний день конкурентов данной разработки в мире нет. Анатомический стол "Пирогов" уже используется в Архангельской области и в Киргизии. Также ведутся переговоры еще с рядом регионов о приобретении программного обеспечения.
Со своей стороны, глава региона отметил, что данную разработку необходимо продвигать по всей стране, особенно это касается отдаленных областей и республик. По мнению Дмитрия Азарова, анатомический стол позволяет получить в процессе обучения познания не только анатомических особенностей организма человека, но совершенствовать навык постановки диагнозов различной сложности.
"Здесь, в Сочи, я бываю на Международном экономическом форуме, и меня всегда расстраивало, что никогда самарский регион не был представлен. Отдельно хотел бы здесь отметить работу нашей делегации и областного департамента по делам молодежи за то, что организовали работу нашего павильона. Это очень важно. Наш регион сегодня завоевывает известность не только в стране, но и в мире, и конечно, нуждается в том, чтобы о нем узнавали как можно больше людей в разных уголках земного шара. И лучшую площадку представить, наверное, сложно", — прокомментировал Дмитрий Азаров.
Последние комментарии
Ура! Поздравления Дмитрию Азарову и всей Самарской области!
Всему дерьму. ненавидящему Н.И.М.! Если-бы не Он, то в Самаре ничего-бы не было, а дорог совсем-бы, сейчас их делают и сделают, я не терплю начальство всегда. но то. что сейчас происходит в Самаре, это высший класс, пройдёт время и памятник Николаю Ивановичу поставите!
Была бы команда нормальная, может быть и хотелось бы посмотреть. А так... смотреть - только завидовать, что наши ж.поногие так играть не умеют (или не хотят). Наши управленцы могут сделать хитрый ход конём - выставить сборную инвалидов-колясочников. (Кстати, думаю, они сыграют не хуже нашей сборной). После того, как ФИФА возмутится, объявить её реакционной и профашистской организацией и после этого бойкотировать чемпионат. И неважно, что он будет проходить в России - у нас наберётся много "возмущённых граждан" в чёрных футболках, которые пойдут бить морды "неправильным" болельщикам.
Всех причастных с профессиональным праздником http://televizorus.com/index/rtr/0-31 Студентами-радистами с нетерпением ждали этот день! Назывался он "днем слонов"(?)! Целый день по корпусу РТФ раздавались крики: на навигации (локации, прм или прд устройств...) "слонов раздают"! Преподаватели-радисты ставили "автоматом" зачеты по лабораторным, курсовикам, проектам, а часто и зачет в целом! Много проблем можно было решить в этот светлый день! (если не конченный раздолбай) А двое сокурсников были полными тезками изобретателя Радио! Им в этот день прощалось все!
Живые Герои-наша слава! То немногое, что осталось от былого.