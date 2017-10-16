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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла в гостях "Алтай" - 3:2

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 15 октября, "Алтай" (Усть-Каменогорск) встречал на своем льду тольяттинскую "Ладью".

Начало матча с "Алтаем" сложилось удачно для "Ладьи": на 4-й минуте Виктор Башлаев реализовал большинство. Но до перерыва хозяева отыгрались стараниями Петра Гришанова (1:1).

Во втором периоде соперники также обменялись заброшенными шайбами: сначала Константин Кухарев реализовал выход один на один (1:2), а затем Иван Шапошников вновь восстановил равновесие.

Судьбу матча в третьем периоде решил буллит, назначенный в ворота "Алтая", который реализовал Кухарев — форвард "Ладьи" оформил дубль и принес 3 очка команде. Заметим, что вскоре после буллита хозяева почти полторы минуты играли в большинстве "5 на 3", но оборона волжан во главе с Арсением Никоноровым выстояла.

16 октября соперники сыграют еще раз.

"Алтай": Шутов; Шевченко — Щекин, Евтеев — Гришанов — Епишев; Рыжий — Шапошников, Путинцев — Клавдиев (2) — Шишов; Хрипков — Бекетаев (2), Писмаркин — Назаренко — Яковлев (2); Ширяев — Соловьев, Синицын — Лагунов — Гусейнов (2).

"Ладья": Никоноров; Ляхов — Валиуллов, Грошев — В.Журавлев — Сыромятников; Петров — Переляев, Башлаев (2) — Николенко — Кротов (2); Добродум — Лапков, Кухарев (2) — С. Журавлев (2) — Зинатуллин; Усманов — Колягин, Цыбин — Алексеев — Быстров.

Шайбы забросили: 0:1 Башлаев (Николенко, Переляев, 3.00, бол.), 1:1 Гришанов (Епишев, 13.14), 1:2 Кухарев (Петров, Переляев, 33.03, бол.), 2:2 Шапошников (37.43), 2:3 Кухарев (42.18, буллит).

Штраф: 8 — 8.

Броски в створ: 34 — 34.

Вбрасывания: 27– 31.

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