"Ладья" обыграла в гостях "Алтай" - 3:2

В воскресенье, 15 октября, "Алтай" (Усть-Каменогорск) встречал на своем льду тольяттинскую "Ладью".

Начало матча с "Алтаем" сложилось удачно для "Ладьи": на 4-й минуте Виктор Башлаев реализовал большинство. Но до перерыва хозяева отыгрались стараниями Петра Гришанова (1:1).

Во втором периоде соперники также обменялись заброшенными шайбами: сначала Константин Кухарев реализовал выход один на один (1:2), а затем Иван Шапошников вновь восстановил равновесие.

Судьбу матча в третьем периоде решил буллит, назначенный в ворота "Алтая", который реализовал Кухарев — форвард "Ладьи" оформил дубль и принес 3 очка команде. Заметим, что вскоре после буллита хозяева почти полторы минуты играли в большинстве "5 на 3", но оборона волжан во главе с Арсением Никоноровым выстояла.

16 октября соперники сыграют еще раз.