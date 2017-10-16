В Самаре на ул. Мориса Тореза обгорели два автомобиля

В воскресенье, 15 октября, в 6:10 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Мориса Тореза в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел автомобиль Chery Amulet и огонь повредил припаркованный поблизости ВАЗ-2115.

Семь пожарных с применением двух спецмашин потушили автомобили в 6:22. Причины пожара и ущерб устанавливаются.