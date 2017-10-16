В квартире самарской пенсионерки нашли боевую гранату

В субботу, 14 октября, в квартире на ул. Осипенко, 144 в Самаре силовики обнаружили гранату РГД-5.

Квартира принадлежит 90-летней пенсионерке, сообщает источник в правоохранительных органах. Сейчас полиция выясняет, как боеприпас попал в жилище старушки. Ведется проверка.