В квартире самарской пенсионерки нашли боевую гранату

В субботу, 14 октября, в квартире на ул. Осипенко, 144 в Самаре силовики обнаружили гранату РГД-5.
Квартира принадлежит 90-летней пенсионерке, сообщает источник в правоохранительных органах.
Сейчас полиция выясняет, как боеприпас попал в жилище старушки. Ведется проверка.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат