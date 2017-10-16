В ходе второго этапа акции "Живи лес" в Самаре собрали около тысячи килограммов желудей, сообщает пресс-служба областного правительства.

В пятницу, 13 октября, в Самаре провели второй этап акции по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более 200 человек.

Места для сбора желудей были определены в нескольких точках города, центральным местом акции по традиции выбрали парк Гагарина.

Основными участниками мероприятия стали не только сотрудники министерства лесного хозяйства, но и учащиеся школы № 3, которые проявили собственную инициативу принять участие в акции. Неравнодушные жители города Самара также откликнулись на призыв принять участие в сборе желудей, многие из них пришли в парк вместе с детьми.

"Позитивный итог акций по собору желудей для нас имеет двойное значение, — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. — Нам удалось не только выполнить и значительно перевыполнить план сбору лесосеменного материала, но и затронуть одну из приоритетных задач Года экологии — привлечение внимания граждан к проблемам природы и их непосредственное участие в экологических мероприятиях. Хочу от всей души поблагодарить всех жителей города и региона, которые принимают участие в таких мероприятиях и вносят свой вклад в охрану окружающей среды".

Всероссийская экологическая акция "Живи лес" проводится региональным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в соответствии с планом основных мероприятий по проведению "Года экологии в Самарской области".