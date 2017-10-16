В ходе второго этапа акции "Живи лес" в Самаре собрали около тысячи килограммов желудей, сообщает пресс-служба областного правительства.
В пятницу, 13 октября, в Самаре провели второй этап акции по сбору желудей дуба черешчатого. В мероприятии приняли участие более 200 человек.
Места для сбора желудей были определены в нескольких точках города, центральным местом акции по традиции выбрали парк Гагарина.
Основными участниками мероприятия стали не только сотрудники министерства лесного хозяйства, но и учащиеся школы № 3, которые проявили собственную инициативу принять участие в акции. Неравнодушные жители города Самара также откликнулись на призыв принять участие в сборе желудей, многие из них пришли в парк вместе с детьми.
"Позитивный итог акций по собору желудей для нас имеет двойное значение, — отметил врио министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов. — Нам удалось не только выполнить и значительно перевыполнить план сбору лесосеменного материала, но и затронуть одну из приоритетных задач Года экологии — привлечение внимания граждан к проблемам природы и их непосредственное участие в экологических мероприятиях. Хочу от всей души поблагодарить всех жителей города и региона, которые принимают участие в таких мероприятиях и вносят свой вклад в охрану окружающей среды".
Всероссийская экологическая акция "Живи лес" проводится региональным министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования в соответствии с планом основных мероприятий по проведению "Года экологии в Самарской области".
Последние комментарии
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html
Прав создатель статьи в том, что на сегодняшний момент Владимир Алексеевич Кадушников действительно занимает должность рядового инспектора! И измененные сроки нерестового запрета по Самарской области я считаю это отвлечение людей от большей проблемы которая скрывается в управлении Рыбнадзора Самарской области, о какой только можно догадываться... И тут автор статьи почему-то умолчанию главную причину упразднения отдела Рыбнадзора по Самарской области...Вспомните трал, который ходил не один год по Самарской области, особенно Сызрани и вычерпывал все стоянки и места обитания рыбы! Сколько людей били тревогу и рыбаки, о том что нет рыбы...В новостях прошлых лет несложно найти информацию кто остановил этот трал и не сложно догадаться за что сняли В.А. Кадушникова.... Не любят на Руси почему то тех кто добросовестно работает и исполняет законы государства нашего. Человек заботился не о себе, а о популяции водного бассейна Самарской области, а его так...
Надеюсь объекты археологии не пострадали? Или про это забыли, как обычно((
Добрый день ответьте на смущающий всех вопрос, допустим ситуация, я в период нерестого запрета, вышел рыбачить на спининг на Волгу на набережную,при себе чисто воблер, при себе ни имею ни одной пойманой рыбки ,(так как я ее поймал и отпустил) и пришел порыбачить чисто для своего удовольствия не нанося ни какого вреда рыбе и др.биоресурсам, вопрос что мне будет за спининг в руках в запрет если я чисто пришел отвести душу, и при себе пойманной рыбы . Заранее спасибо за ответ
Только с берега и на поплавок