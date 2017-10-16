В понедельник, 16 октября, на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов прибыл министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Почетный гость в режиме живого общения провел встречу с участниками форума.

Ребята из самарской делегации ВФМС-2017 приняли участие во встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым

Тема обсуждения: "Глобальная политика и ее повестка: как защитить мир". В течение полутора часов Сергей Лавров отвечал на вопросы молодых людей.

Количество желающих пообщаться лично с министром значительно превысило возможности помещения. Однако участники, которые так и не попали в зал, смогли воспользоваться специальными аудиториями, где проходила прямая трансляция.

После встречи министр принял участие в открытии первого Глобального форума молодых дипломатов.

В первую очередь, он отметил, что рад присутствовать на подобном мероприятии, которое должно стать традиционным.

"Я уверен, что, встав на дипломатическую стезю, вы сделали правильный выбор. Дипломатия — одна из самых увлекательных, востребованных и перспективных профессий, так как международные отношения становятся все более сложными и многокомпонентными, — обратился министр к присутствующим. — Дипломатия сегодня занимается всеми сферами деятельности человека: от устойчивого развития мировой экономики, продовольственной безопасности, регулирования воздушных и морских транспортных путей, до изменения климата".

В своем выступлении Сергей Лавров обозначил, что Россия никого не учит жить. Дипломатическая работа страны по максимуму направлена на оздоровление международной обстановки и поиск эффективных решений проблем, стоящих перед мировым сообществом.

В ходе встречи молодые дипломаты задали гостю интересующие их вопросы.

Представитель Центральной Африки — страны Чад — отметил высокий профессионализм Сергея Лаврова. Однако, смело поставил министру оценку — пять с минусом. И тут же объяснил: "Мне кажется, что работа России с Центральной Африкой, в частности, страной Чад, могла бы быть более активной. Я слежу за вашими перемещениями, и вы редко посещаете Африку, — обратился молодой человек к министру. — А тем временем, наша земля полна полезных ископаемых, у нас очень активная молодежь, которая поддерживает политику президента России Владимира Владимировича Путина. Есть ли план по совместному взаимодействию России с Центральной Африкой?".

Отвечая на вопрос, Сергей Лавров сказал, что регулярно принимает коллег из африканских стран. Более того, планируется визит президента Чад в Россию. Сам Сергей Лавров намерен посетить Центральную Африку в следующем году.

"Вы абсолютно правы, нам нужно плотнее взаимодействовать друг с другом. Проекты, которые помогут нам теснее сотрудничать, должны быть взаимовыгодными и отвечать интересам наших стран" — отметил Сергей Лавров.

Представитель Республики Мордовия поинтересовался у гостя, как министерство иностранных дел реагирует на процессы о декоммунизации, происходящие в некоторых странах. Это негативное явление провоцирует уничтожение памятников, посвященных павшим героям Великой Отечественной Войны.

"Рычаги воздействия на процесс декоммунизации есть, и они используются на протяжении многих лет. К сожалению, результат не очень эффективен. Мы каждый год Генеральной Ассамблеей ООН принимаем резолюцию, в которой говорится о недопустимости уничтожения памятников, посвященных истории Второй Мировой войны. Эта резолюция набирает подавляющее большинство голосов. Против голосуют США, Украина и еще несколько государств, которые зависимы от США", — пояснил Сергей Лавров.

Разговор с дипломатами продолжался больше часа.

Своими впечатлениями от встречи с министром иностранных дел РФ поделился участник самарской делегации Сергей Андриянов.

"Сегодня на встрече стало понятно, что Сергей Лавров обычный человек, который с удовольствием и просто общается с молодежью. На встрече с участниками он пытался развернуто ответить на вопросы, касающихся совершенно разной тематики — от бытовых до международных отношений. Он донес до нас главную мысль — внутри собственной страны и на международной арене нужно быть просто честным человеком и ответственно выполнять возложенные на себя обязанности", — поделился молодой человек.