Ночью силовики Самары девять раз выезжали обследовать гостиницы по сообщениям о заминированиях

Во вторник, 17 октября, примерно с часа ночи до шести часов утра в Самаре правоохранители и представители чрезвычайных службы девять раз выезжали обследовать гостиницы города по звонкам о заминированиях, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным мероприятия проводились в гостинице "Волна" (ул. А.Толстого, 35/1), "На Дворянской" (ул. Куйбышева, 65), "Ост Вест" (ул. Садовая, 210 "а"), "Веструм" (ул. Комсомольская, 7), "Граф Орлов" (ул. Куйбышева, 88), "Парк Отель" (Студеный Овраг, 116), "Реневанс" (ул. Ново-Садовая 116), "Россия" (ул. М. Горького, 82) и "Бристоль" (ул. Куйбышева, 111).

По имеющимся сейчас данным, при обследованиях каких-либо опасных веществ и предметов обнаружено не было.

Куда и каким образом поступали тревожные сообщения, пока неизвестно. Официальной информации о происходившем не поступало.

Напомним, что это уже не первая волна подобных событий в Самарской области. Ранее уже сообщалось о массовых эвакуациях в крупных ТЦ Самары, затем было три волны похожих событий в Тольятти. Данных о задержании подозреваемых не было.