В Самаре из-за ДТП на трамвайных путях было осложнено движение на пересечении улиц Тухачевского и Киевской

Во вторник, 17 октября, утром на пересечении улиц Тухачевской и Киевской произошло столкновение трамвая и автомобиля Hyundai, об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.

На размещенных свидетелями фотографиях видно, что столкновение было касательным. Трамвай и автомобиль притерлись друг к другу.

По мнению очевидцев в ДТП никто не пострадал, но движение транспорта сильно осложнилось. Примерно через 20 минут после разбирательства по факту столкновения движение транспорта было восстановлено в полном объеме.