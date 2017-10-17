В Самаре из-за ДТП на трамвайных путях было осложнено движение на пересечении улиц Тухачевского и Киевской

Во вторник, 17 октября, утром на пересечении улиц Тухачевской и Киевской произошло столкновение трамвая и автомобиля Hyundai, об этом в соцсетях сообщают очевидцы происшествия.
На размещенных свидетелями фотографиях видно, что столкновение было касательным. Трамвай и автомобиль притерлись друг к другу.
По мнению очевидцев в ДТП никто не пострадал, но движение транспорта сильно осложнилось. Примерно через 20 минут после разбирательства по факту столкновения движение транспорта было восстановлено в полном объеме.
Последние комментарии
Урод,проблемы создал водителю...
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил